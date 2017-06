Çocukları bayramda şekerden uzak tutun

Ramazan ayında tutulan orucun aslında vücut için bir detoks görevi gördüğünü ve arınmayı sağladığını belirten Diyetisyen Bengü Ünal, Ramazan sonrası beslenmede dikkat edilmesi gereken konuları anlatırken, çocukların da çok fazla şeker tüketmesinin önünde geçilmesi gerektiğini söyledi.

Diyetisyen Bengü Ünal, Ramazan Bayramında vatandaşları tatlı ve beslenme konusunda uyardı. Halk dilinde Şeker Bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramıyla birlikte tatlıların ve dolu dolu kahvaltıların başlayacağını ifade eden Ünal, bu dönemde yapılması gerekenlerden bahsetti. Ünal, “Ramazan’da tutulan orucu detoks dönemine benzeten Ünal, “Ramazan’da arındık ve artık normal beslenme dönemine geçiyoruz. Bayram zamanında kalabalık ailelerde, ikramlar, poğaçalar ve börekler oldukça fazla oluyor. Poğaçalar ve börekler bizim için glisemik indeksi ve aynı zamanda doymuş yağ oranları yönünden yüksek olduğu için bu nedenle bunları almak yerine yine aynı şekilde ekmeğimiz, peynirimiz, zeytinimiz yani hafif kahvaltı şeklinde götürürsek daha sağlıklı bir süreçte ilerleriz. Zayıflamak kesinlikle bizim önceliğimiz kilo problemi olanlar için ama sağlığı da her zaman düşünmemiz gerekiyor. Biranda bu besinleri vücudumuza alırsak bu sefer Ramazan sürecinden sonra atlattığımız en önemli süreçlerden birisi hazımsızlık ve mide rahatsızlıkları. Bunu önlemek açısından aşırı yağlı besinlerden, aynı zamanda çok fazla tatlı ve şeker tüketiminden de kaçınmamız gerekiyor. Tabii ikramlar olacak ısrar edecekler, bunlara karşı koymak ok zor olacak ama karşımızdakini kırmadan kendinize şu şekilde ödül verebilirsiniz. 3 günlük bayramı sadece bir gün şeklinde alabilirsiniz. Bu aldığımız tatlılar örneğin bir dilim ekmek, bir tatlı kaşığı yağ ve bir porsiyon meyve yerine geçer. Yani günlük alabileceğiniz bunların yerine kendinize bu konuda bir hak tanıyarak bir küçük dilim baklava yada şerbetli tatlılardan ekmek kadayıfı, Kemalpaşa gibi tatlılardan yiyebilirsiniz yada daha çok sütlü tatlılardan tercih edebilirsiniz. Hem mideniz açısından hem de hazımsızlığa karşı daha iyi olur” dedi.

“Kahvaltıdan kavurmayı kaldıralım”

Kahvaltıda bazı ailelerin kavurmayı tercih ettiğini ve bunun yanlış olduğunu kaydeden Ünal, “Bazı aileler kahvaltıda kavurma tarzı yiyecekleri bulundurabiliyor. Bence o kavurma öğlen yemeğine alınabilir veya akşama alınabilir çok yemek istiyorsak eğer” şeklinde konuştu.

“Çocukların şeker ihtiyacı meyvelerle giderilmeli”

Ramazan Bayramının halk arasında diğer bir isminin de şeker bayramı olduğunu hatırlatan Ünal, “Çocuklarımızı bayram şekeri tadında tutamıyoruz. Şekere dayanamıyorlar ve almak istiyorlar. Bunun önüne alabilmek için çocuklarımız bayram şekerlerinden tabii ki de alacak ama şunu söylemeden geçmeyelim lütfen; bayram şekerlerini yiyorlar ama bu sefer bu şekerler çocukların açlık kan şekerlerini artırıyor. Açlık kan şekerini artırdığı için bu sefer daha çok farklı konularda sıkıntıya yaşanabilir, obeziteye yol açar. Çocuklarımızın ileride sağlık problemleri ile karşılaşmasını istemiyorsak bu tarz şeylerden almamamız gerekiyor. Bunun yerine şeker yerine meyve gruplarından vererek o tatlı ihtiyacını onda oluşturmadan, ‘Oğlum’ ya da ‘Kızım’ ‘işte ‘bir parça alabilirsin, iki parça alabilirsin’ tarzında hem onun isteğini arzusunu biraz bastırmış oluruz hem de yeteri kadar almış olur” dedi.

Ramazan’dan sonraki en büyük problemin sıvı ihtiyacı olduğunu kaydeden Ünal, Ramazan sürecini atlattıktan sonra bayrama gelindiğinde vücuttaki toksinleri atılabilmesi için sıvı alımının artırılması gerektiğini, mineral takviyesini de soda içerek gerçekleştirilebileceğini söyledi.

“Bir dilim ekmek 4 adet sarmaya eş”

Ramazan sonrası beslenmede porsiyon kontrolü ile dengeli beslenebileceğini kaydeden Ünal şu bilgileri verdi:

“Sofralarda poğaçalar, sarmalar, börekler oluyor. Dolu dolu zengin sofralar hazırlanıyor bayram nedeniyle. Bu dönemde de örneğin soframıza sarma varsa, sarmanın 4 adedi bir dilim ekmek yerine geçer bunun aklımızda bulunması lazım. Sarmanız varsa porsiyon kontrolüne giderek bu şekilde yapabilirsiniz. Örneğin yemekte iki dilim ekmek varsa ve sofrada aynı zamanda sarma varsa bir dilim ekmek 4 tane sarma şeklinde tüketilebilir. Bu şekilde hem dengeli bir biçimde beslenmiş olursunuz hem de sağlıklı bir süreçte ilerlemiş olursunuz. Bayramda her şeyi yiyip pişman olmaktansa daha az ve daha kontrollü giderek mutlu olabiliriz.” (İHA)