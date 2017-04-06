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06 Nisan 2017
Sağlık

Canan Karatay: “Tüccar değilim sağlıkçı olarak konuşuyorum”

– Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canana Karatay: “Ekmek üretenler bana kızmasınlar. 2006’da Dünya Sağlık Organizasyonunun raporuna göre konuşuyorum”
– “Bromürün kanserojen bir madde olduğu tüm çalışmalarda gösterilmiştir. Bromür ağır bir metaldir, klorürde olduğu gibi. Suriye’de o gazı kullanarak insanlar öldü. Bromür de klorürü de aynı gruptan sayılır”
Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canana Karatay, “ekmek yemeyin” dediği için kendisine tepki gösteren fırıncılara, “Ekmek üretenler bana kızmasınlar. 2006’da Dünya Sağlık Organizasyonunun raporuna göre, sağlıkçı olarak konuşuyorum. Ben tüccar değilim. Halk sağlığını korumak, hastalanmamak, eğer hastaysanız iyileşme imkanı olduğunu, bu hastalıkların tedbirinin alınabileceğini söylüyorum” dedi.
Prof. Dr. Canan Karatay, Isparta düzenlenen ‘sağlıklı yaşam’ konulu konferansa katıldı. Konferans öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, kış aylarından bahara geçilirken nasıl beslenme yöntemi izlenmesi gerektiğine ilişkin “Şimdi baharı yaşıyoruz. Ama daha yerli bahar ve yaz ürünleri çıkmadı. Onun için kış ürünlerini doğal olarak tüketmeye devam etmeliyiz. Karnabahar, lahana, turp, havuç bunlar bol bol hatta yeşillikler bol bol tüketilebilir. Önemli olan doğal olarak yetişmiş ürünleri doğal şekliyle tüketmektir. Yağ tüketimi bu bahar geçişlerinde çok önemli. Çok büyük halsizlikler oluyor. Bunu giderecek en önemli şey doğal olan köy tereyağı, zeytinyağı, balık yağıdır. Bunlar doğal olarak tüketilirse bahar yorgunluğu olmaz” ifadelerini kaydetti.
“Gıda endüstrisi ticari maksatlı”
Zaman içinde vücudun gıdalara karşı reaksiyon göstermesi anlamına gelen gıda intöleransına ilişkin bilgi veren Karatay, “Bütün gıda endüstrisi ticari maksatlı. Buna kimse hayır diyemez. Eğer şikayetiniz varsa, kilo veremiyorsanız, bir şey yediğinizde gaz oluyorsa, bilin ki vücudunuz artık onu tolere edemiyor. Uzun süre kilo veremeyenlere, kaşıntı ve alerji şikayetleri olanlara ben hastalarıma test yapılmasını öneriyorum. Ama güvenli yerlerde bakılması lazım. Eğer gizli bir alerjiniz bile varsa bilin ki kilo da veremezsiniz, hastalıklardan kurtulamazsınız” diye konuştu.
“Ekmek ve şeker tüketmeyin”
Kanser Haftasında olduğumuzu anımsatan Karatay, “Şeker kanser yapar. Kanser yapan şekerdir. Yediğimiz şeker ve ekmeklerin kan şekerini yükseltmesidir. İnsülin hormonu yüksekliğidir. Ekmek ve trans yağlar bunu çok yükseltir. Hepsi kanser sebebidir. Onun için ekmek ve şeker tüketmeyin diyorum. Kan şekerini en çok ekmek yükseltir. Tabi ekmekte çok kimyasal madde var. Katkı maddesi var. Katkı maddeleri içinde bromür var. Bromürün kanserojen bir madde olduğu tüm çalışmalarda gösterilmiştir. Bromür ağır bir metaldir. Klorürde olduğu gibi. Bakın klorür insanı öldürüyor. Suriye’de o gazı kullanarak insanlar öldü. Bromür de Klorür de aynı gruptan sayılır. Ekmek üretenler bana kızmasınlar. Ama 2006’da Dünya Sağlık Organizasyonunun raporuna göre konuşuyorum ben. Sağlıkçı olarak konuşuyorum. Ben tüccar değilim. Halk sağlığını korumak, hastalanmamak, eğer hastaysanız iyileşme imkanı olduğunu, bu hastalıkların tedbirinin alınabileceğini söylüyorum. Kanser riskini siz elinizle azaltabilir, değiştirebilir, yok edebilirsiniz” dedi. (İHA)

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