BÃ¼tÃ¼n doktorlarÄ± gezdiren hastalÄ±ÄŸÄ±n Ã§aresi psikiyatride

Panik atak hastalarÄ±, yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarÄ± genelde fizyolojik sanarken, bir Ã§ok kez kalp damar, nÃ¶roloji veya beyin cerrahisi uzmanlarÄ±na giderek tedavi oluyor. Hastalar, 3-4 denemenin ardÄ±ndan son olarak psikiyatriste gidiyor.

Psikiyatri UzmanÄ± Dr. Haluk Aksu, panik atak hastalarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarÄ± fizyolojik sanarak buna yÃ¶nelik tedavi arayÄ±ÅŸÄ±nda olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Panik atak hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtilerinin, ilk etapta yaÅŸamÄ± tehdit eden baÅŸka hastalÄ±klarÄ± akla getirdiÄŸini kaydeden Aksu, “Panik atak hastalarÄ±nÄ±n genellikle 3-4 kez kardiyoloÄŸa gittikten sonra bize baÅŸvuruyor. 30 yaÅŸÄ±n altÄ±ndaki hastalar bile panik atak geÃ§irirken Ã¶ncelikle acil servislere veya kardiyologlara baÅŸvurabiliyor” dedi.

“HayatÄ± olumsuz etkiliyor”

Panik atak hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaÅŸam kalitesini olumsuz etkilediÄŸini kaydeden Psikiyatri UzmanÄ± Dr. Haluk Aksu, “Panik atak hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtileri, ilk etapta yaÅŸamÄ± tehdit eden baÅŸka hastalÄ±klarÄ± akla getiriyor. Bu durum hastalarÄ±n korkusunu daha da bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor. Panik atak Ã§arpÄ±ntÄ±, nefes darlÄ±ÄŸÄ±, terleme baÅŸta olmak Ã¼zere aklÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rma korkusu, bulantÄ±, karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ±, gÃ¶ÄŸÃ¼s bÃ¶lgesinde sÄ±kÄ±ÅŸma tarzÄ± aÄŸrÄ±, dÃ¼ÅŸÃ¼p bayÄ±lacakmÄ±ÅŸ hissi, Ã¶lÃ¼m korkusu, Ã§evrenin deÄŸiÅŸiyormuÅŸ gibi algÄ±lanmasÄ± gibi belirtilerle karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor. Bu duygularÄ± yaÅŸayan kiÅŸi â€˜aklÄ±mÄ± kaÃ§Ä±rÄ±r mÄ±yÄ±mâ€™, â€˜tuhaf bir ÅŸey yapar mÄ±yÄ±mâ€™ gibi birÃ§ok farklÄ± korkular yaÅŸamaya baÅŸlar. Bu da korkuyu daha da bÃ¼yÃ¼tÃ¼r” dedi.

“Doktor bile ikna edemiyor”

Medical Park Ä°zmir Hastanesi Psikiyatri UzmanÄ± Dr. Haluk Aksu ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“KiÅŸi gÃ¶ÄŸÃ¼s aÄŸrÄ±sÄ± eÅŸliÄŸinde sol tarafÄ±nda da uyuÅŸma hissettiÄŸinde hasta â€˜eyvah kalp krizi geÃ§iriyorumâ€™ diyerek hemen kardiyoloÄŸa ya da en yakÄ±n hastanenin acil servisine gidiyor. Ä°ÅŸin en ilginÃ§ yanÄ±, panik atak hastalarÄ± en son bize, yani psikiyatristlere gelirler. Hatta Ã§oÄŸu bize gelene kadar da 4-5 tane kardiyolog dolaÅŸmÄ±ÅŸ oluyor. Ya da â€˜ben felÃ§ oluyorumâ€™ diyerek nÃ¶roloÄŸa koÅŸuyor. SÄ±k nefes alÄ±nca baÅŸÄ± dÃ¶nÃ¼yor ve â€˜Vertigo olabilirimâ€™ diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Doktor â€˜bir ÅŸeyin yokâ€™ dediÄŸinde de kiÅŸi tatmin olmuyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ insanlar ruhsal rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± Ã§ok zor kabullenirler. O yÃ¼zden bir sÄ±kÄ±ntÄ± olduÄŸunda onun psikolojik deÄŸil fiziki bir rahatsÄ±zlÄ±k olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rler. Oysa bu tÃ¼r hastalarÄ±n mutlaka psikiyatriste yÃ¶nlendirilmesi gerekiyor. KiÅŸi psikiyatriste gitmediÄŸi iÃ§in de hastalÄ±ÄŸÄ±n belirtilerini tam olarak tanÄ±mÄ±yor. AynÄ± belirtileri yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nda tekrar tekrar doktora gidebiliyor. Bu nedenle kiÅŸi evinden Ã§Ä±kmÄ±yor ve sorun daha da derinleÅŸiyor. Hasta mutlaka psikiyatriste gitmelidir. Bazen kan ÅŸekeri dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼, bir takÄ±m kalp hastalÄ±klarÄ±, kullanÄ±lan ilaÃ§lar, troid hastalÄ±klarÄ± gibi psikolojik temelli olmayan, fiziki rahatsÄ±zlÄ±klar da panik ataÄŸa neden olabiliyor. Hasta doÄŸrudan bize gelse bile fiziki bir hastalÄ±ÄŸÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etmek iÃ§in tÄ±bbi muayeneden geÃ§iriyoruz. Panik atak tanÄ±sÄ± konulduktan sonra psikiyatrist ile terapi ve gerekirse ilaÃ§ tedavisi uyguluyoruz.” (Ä°HA)