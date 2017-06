Bayramda şekeri tatlıyı abartmayın

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, bayramların vazgeçilmez ikramları şeker, çikolata ve tatlıların, birçok kanser türünün tetikleyicisi olarak bilinen glikoz şurubu içerdiğini belirterek, bunların mümkün olduğunca az, hatta hiç tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

Ramazan ayında oruca alışan metabolizmanın, her bayram ziyaretinde yapılan şeker ve tatlı ikramlarıyla bir anda bozulduğunu ifade eden Gümürdülü, “Bayramlar güzel ama ikram geleneğimiz çok kötü. Her gittiğimiz yerde alabildiğine şeker ve tatlı ikram ediliyor. Bir de ‘yemezsen ölümü gör’ modu hakim bizde. Şuursuzca tüketmemek lazım. Mümkün olduğunca az yemek gerekiyor. Hatta mümkünse hiç yememek. Ama bardaktan boşanırcasına tatlı geliyor, arkası arkasına. Herkes de ister istemez tüketiyor. Sonra metabolizma alt üst oluyor” dedi.

“Erken acıktırıyor, yeme düzenini bozuyor”

Şeker almaya başlayan kişinin kan şekerinin birden düştüğünü, ancak bu kişinin 2 saat sonra tekrar acıktığını ifade eden Gümürdülü, “Çünkü bu tatlıların glisemik indeksi çok yüksek. Yüksek olduğu için tekrar acıkırsınız, tekrar yersiniz, bunlar bir döngü haline gelir. Yeme düzeniniz bozulur. Mümkünse yemeğin üzerine yiyin. O zaman daha az etkiler” diye konuştu.

“Doyumluk değil, tadımlık yemeli”

Şeker ve tatlı tüketiminden dolayı bayramlarda herkesin 2-3 kilo aldığını kaydeden Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, “Bizim geleneğimiz bu, ama çok dikkat etmek gerekiyor. Metabolizma, denge bozulduğu zaman tekrar eski haline getirmek çok zor. Her zaman söylüyorum. Önümüze konulan her şeyi yemek gibi bir prensibimiz var. Tadımlık yiyelim, doyumluk değil” ifadelerini kullandı.

“Glikoz şurubu her açıdan sağlığa zararlı”

Bir ay boyunca oruç tutan kişinin, Ramazan Bayramı’nda ‘yasak kalktı’ mantığıyla birden yemeğe yüklendiğinin altını çizen Gümürdülü, şöyle devam etti:

“Oruç tutan vatandaşlarımız, yeme konusunda mümkünse aynı şekilde devam etsinler. Suyu bol tüketsinler. Zaten belli bir yaştan sonra öğünleri hem azaltıp, hem de kaldırmak gerekiyor. Bayram süresince yerken çok dikkat edilmesi lazım. Çünkü yediğimiz şekerleme ve tatlılar, glikoz şurubu içeriyor. Yani gerçek şeker değil, sağlığa her açıdan zararlı. Birçok hastalığın da sebebi. Glikoz şurubu ayrıca birçok kanserin tetikleyicisi. Tekrar uyarıyorum. Şekerin bir anlamı yok. Tadı güzel ama direkt kalori. Doyana kadar değil de tadımlık yerlerse metabolizmayı bozmamış olurlar. Her zaman azı karar, çoğu zarardır. Dikkat etmekte fayda var.” (İHA)