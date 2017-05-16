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16 Mayıs 2017
Sağlık

Aydın’da Ülseratif Kolit ve Crohn hastaları için hasta okulu düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Ülseratif Kolit ve Crohn hastaları için hasta okulu düzenlendi.
ADÜ Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı tarafından Ülseratif Kolit ve Crohn hastaları için organize edilen hasta okulunda öğretim üyeleri hastalarıyla buluştu. ADÜ Tıp Fakültesi konferans salonunda yapılan Ülserstif Kolit ve Crohn (İBH) Hasta Okuluna Aydın ve ilçelerinin yanı sıra İzmir, Denizli, Muğla ve Manisa gibi çevre illerimizden yaklaşık 250’nin üzerinde hasta katıldı. 6 öğretim üyesinin konuşmacı olduğu hasta okulu çok büyük ilgi gördü. Türkiye’de en çok hastanın katıldığı toplantılardan biri olma özelliği taşıyan İBH Hasta Okulu yaklaşık 4,5 saat sürdü.
İBH Hasta Okulu ADÜ Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. M. Hadi Yaşa’nın açılış konuşmasını yaparak hastalık hakkında genel bilgiler vermesi ile başladı. Yaşa, “İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı (İBH), bilinen bir neden olmaksızın sindirim sisteminde süreğen (kronik) inflamasyon olması durumudur. İnflamasyon (iltihap), sindirim kanalının yalnızca bir kısmında, örneğin kalın bağırsakta (kolonda) ya da sindirim kanalı boyunca ağızdan anüse kadar herhangi bir yerde de ortaya çıkabilir. İBH genelde iki ayrı tipte ortaya çıkar. Bunlar Ülseratif Kolit ve Crohn hastalığıdır. Sadece kalın bağırsakta görülen Ülseratif Kolit, kalın bağırsağın yüzeyel katmanlarında kronik bir iltihaba neden olurken en sık görülen belirtileri; ishal, makattan kanama, kilo kaybı, kansızlık ve kramp benzeri karın ağrılarıdır. Ülseratif Kolitin kesin nedeni henüz tanımlanmamıştır. Daha seyrek görülen ve sıklıkla sigara içenlerde görülen Crohn hastalığı ise ağızdan başlayarak anüse kadar sindirim sisteminin herhangi bir bölgesini etkileyebilmekte ve bağırsak duvarının tüm katmanlarında iltihap oluşturmaktadır. Günümüzde inflamatuvar bağırsak hastalıklarına, daha çok gelişmiş ülkelerde rastlanmakta ve söz konusu hastalığın görülme sıklığı dünyada gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde ise 2009 yılında yayımlanan verilere göre; her yıl 100 bin kişiden 4.4’üne ülseratif kolit, 2.2’sine ise Crohn hastalığı teşhisi konmaktadır. Henüz diğer organların etkilenmediği, erken dönemde teşhis edildiklerinde tedavi şansları yüksek olan İBH hastalarında, gelişmiş ülkelerde uygulanan tüm tedavi yöntemleri, ülkemizde de halen uygulanabilmektedir” dedi.
İBH Hasta Okulu ADÜ Tıp Fak Gastroenteroloji kliniğinden Prof. Dr. Vahit Yükselen, Yrd. Doç. Dr. Adil Coşkun ve Yrd.Doç Dr Altay Kandemir ile ADÜ Genel Cerrahi ABD Öğr. Üyesi Yrd. Doç Dr. Murat Yılmaz ve Katip Çelebi Üniversitesi Öğr. Gör. Berne Nilgün İBH hastalığı hakkındaki bütün konularda hastaları bilgilendirdi. Toplantı hastaların sorduğu soruları, uzmanların cevaplandırması ile sona erdi. (İHA)

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