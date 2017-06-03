Aydın’da diyabet hastalarına diplomalı eğitim

Aydın’daki hastanelerde oluşturulan diyabet okullarında diyabet hastalarına uzman kişiler tarafından eğitim verilerek, mezun olan hastalara “Diyabet Okulu Diploması” veriliyor.

Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı, Aydın Devlet Hastanesi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, Nazilli Devlet Hastanesi, Kuşadası Devlet Hastanesi, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Didim Devlet Hastanesi, Çine Devlet Hastanesinde oluşturulan Diyabet Okullarında hastalara eğitim düzenleniyor.

Diyabet Okulunda yer alan hastalar, hastalıklarını nasıl yöneteceklerini, tedavi yöntemlerini, beslenme, egzersiz gibi konularda eğitim alıyor. Okuldan mezun olan hastalara bilinçli bir diyabet hastası olarak “Diyabet Okulu Diploması” veriliyor.

Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Selma Özcan, diyabet gibi kronik hastalıkların başarılı bir şekilde tedavi edilmesi, diyabetli bireyin sağlık ekibi ile işbirliği içerisinde tedavi sürecine aktif katılımı ile sağlanabileceğini belirterek, “Diyabetli birey kendi başına bilinçli bakım kararları verebilmek ve bunları sürdürebilmek, hastalığını etkin biçimde kontrol altına alabilmek için gereksinim duyduğu davranışla ilgili, duygusal, somut kaynakları sağlamalıdır. Bunu ancak sağlık çalışanlarından alacağı kendi kendine bakım desteği ile diğer bir ifade ile diyabet eğitimi ile sağlayabilir. Bizde Aydın’daki bazı hastanelerimizde kurumumuzun direktifleri doğrultusunda oluşturduğumuz Diyabet Okullarında uzman kişiler tarafından eğitim veriyoruz. İki günlük eğitim sonunda diyabetli hastalarımız hastalığı nasıl yöneteceklerini öğreniyorlar. Eğitim sonunda mezun olan hastalarımıza diploma veriyoruz” dedi. (İHA)