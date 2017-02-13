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13 Şubat 2017
Sağlık

Aydın Tabip Odası ADÜ’nün asistan hekimleriyle buluştu

Aydın Tabip Odası, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi asistan hekimleriyle buluştu.
Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, konuşmasında asistan hekimlerin çok büyük sorunları olduğunu bildiklerini söyledi. Bunlardan en önemlisinin de yeterli tıp eğitimi alamamaları ve bilimsel çalışma yapacak ortamı bulamamaları olduğunu kaydeden Karagözlü, sorunları bildiklerini ve birlikte olurlarsa bu sorunların çözümü için daha etkili çalışacaklarını söyledikten sonra katılan asistanlara teşekkür etti.
Neşeli ve sıcak bir ortamda geçen kahvaltının ardından bahçeye çıkılarak toplu halde hatıra fotoğrafı çekildi. (İHA)

 

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