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06 Haziran 2017
Sağlık

Aydın organ bağışında 9. sıraya yükseldi

Aydın, 05 Haziran 2017 tarihi itibarı ile 9 bin 644 bağışçı sayısı ile Türkiye genelinde 9. sıraya yükseldi.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 01 Ocak 2017 tarihinde 7 bin 829 bağışçı sayısı ile Türkiye genelinde 10.sırada yer alırken, 05 Haziran 2017 tarihinde bağışçı sayısını 9 bin 644’e çıkararak, Türkiye genelinde 9.sıraya yükseldi.
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atça Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin, organ bağışı konusunda toplumsal bilinci artırmak amacıyla hazırladığı sosyal sorumluluk projesine Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Organ Bağışı Birimi tarafından eğitim desteği sağlandı.
Proje kapsamındaki “Organ Bağışı” eğitimleri, Aydın’daki çeşitli Yüksek Okullarda, tamamlanırken, eğitimlere toplam 617 öğrenci katıldı. Eğitimler sonucu gönüllü 100 öğrenci organ bağışında bulundu.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, öğrencilerin organ bağışı konusundaki farkındalık düzeyini ölçmek üzere 8 sorudan oluşan test, eğitim öncesi ve sonrası olmak üzere iki kere uygulandığını ve eğitim öncesi doğru cevaplanan soru sayısının 1448’den 2 bin 95’e yükseldiği, yanlış sayısının ise 1354’den 712’ye düştüğünün tespit edildiğini açıkladı. (İHA)

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