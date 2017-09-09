Aşırı korumacı anne okul fobisi yapıyor

Uzman Klinik Psikolog Pelin Su Uzun, aşırı korumacı annenin, çocukta okul fobisi yaptığını söyledi.

Uzman Klinik Psikolog Pelin Su Uzun, “Okula başlama, çocuklar için aileden uzun süreli ilk ayrılma ve aynı zamanda çocuğun dış dünya ile ilk karşılaşma dönemi olması açısından oldukça önemlidir. Okula uyum sürecinde “ilk gün sendromu” dışında bazen “okul fobisi” olarak adlandırılabilecek durumlarla karşılaşılabilmektedir. Okul fobisinin asıl kaynağının anneden ayrılma korkusu olduğu söylenebilir. Özellikle “aşırı korumacı ve kollayıcı” annelerle büyümüş çocuklar, anneleri olmadan kendilerini güvensiz ve tehlike içinde hissedebildiklerinden genellikle korumalı ortama dönmek isterler ve okulda kalmayı reddedebilirler” dedi.

Okul fobisinin okula devam etmede veya bir okul günü boyunca okulda kalmada çocuktan kaynaklanan güçlükler olarak tanımlanmakta olduğunu ifade eden Uzun, “Kısa tanımı ile çocuğun okula giderken endişe belirtilerini yoğun olarak hissetmesi durumu olarak açıklanabilir, çocuğun okula gitmeyi reddetmesini, okula gitmesi ancak daha sonra derslere devam etmeyip okuldan ayrılmasını, okul günlerinde psikosomatik yakınmalar veya öfke patlamaları gibi davranış sorunlarının olmasını, okula gitmek yerine bakım verenleriyle evde kalmayı tercih etmesini de içerir. Okul reddinin temelinde çocuğun aşırı korunup, kollanması, annesinden koparak bağımsızlaşamaması nedeni ile kendisine güveninin gelişememesi yatar. Aile bireyleri genellikle birbirlerine bağımlıdırlar. Biri diğerine bir şey olacak korkusunu yaşar. Çocuğa bir şey olacak diye hep tetikte dururlar” diye konuşur.

Çocukların belirsizlik yaşadıklarında okulda kalmayı da reddedebildiklerini kaydeden Uzun, “Annem beni alacak mı? İhtiyaçlarımı kime söylerim? Kimseyi tanımıyorum ne yapacağım? Evime ne kadar uzaktayım nasıl gideceğim? Bu sorular açık, doğru ve kesin bir şekilde çocuğa açıklanmalı, davranış olarak da tutarlı olunmalıdır. Çocuğunuzun okula hevesle, istekle gelmesine destek olacak hikayeler, anılar anlatmak onu motive edecektir” ifadelerini kaydetti.

“Okula gitmiyor diye şiddete maruz bırakmak sorunu daha ağırlaştırır”

Uzman Klinik Psikolog Pelin Su Uzun, “Aile, öğretmen ve okul yönetiminin işbirliği önemlidir. Aile ve öğretmen, okul yönetimi sorun hakkında aydınlatılmalıdır. Çocuk sınıfa girmezse bile okul bahçesine götürülmeli, teneffüslerde arkadaşları ile oynaması sağlanmalıdır. Aynı süreç sınıf içinde tekrarlanmalıdır. Okula gitmiyor diye şiddete maruz bırakmak kızmak, aşağılamak, suçlamak, sorunu daha da ağırlaştırabilir” şeklinde konuştu. (İHA)