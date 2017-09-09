Almanya’da ilik nakli bekleyen yeğeni için kampanya başlattı

Safranbolu ilçesinde Nesrin Tok isimli bir kadın, Almanya’nın Dortmund kentinde yaşayan, bir süre önce lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen yeğeni 26 yaşındaki Hande Sar için stant açtı.

Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’nda teyzesi ve onun arkadaşları tarafından Hande’nin resminin yer aldığı afiş ve stant açılarak vatandaşlara broşür dağıtıldı. Kurulan stantla ilgili gazetecilere açıklama yapan Tok, Hande Sar gibi birçok lösemi hastası için toplandıklarını söyleyerek, “Lösemi hastaları için herkes elini uzatmalı. Hande Sar benim yeğenim, Almanya’nın Dortmund kentinde yaşıyor. Ağustos ayının başında lösemi hastası olduğunu öğrendik. Dünyamız başımıza yıkıldı. Elimizden ne gelirse yapmaya karar verdik. Sosyal medya aracılığıyla arkadaşlarına ve herkese duyuru yaptık. Duyarlı olan vatandaşlarımız kan bağışında bulundular. Kök hücre bağışlanması gerekiyor” dedi.

Kendilerinin Safranbolulu olmalarından dolayı burada stant açtıklarını aktaran Tok, “Burada daha çok arkadaşlarımızın olduğunu ve daha çok yardımcı olabileceklerini düşündük. Birçok yerde de etkinlikler hazırlanıyor. Arkadaşları tarafından Çorlu, İzmir, Antalya’da her tarafta hazırlanıyor böyle kampanyalar” diye konuştu.

Herkesten duyarlılık beklediklerini de kaydeden Tok, şunları söyledi:

“Yeğenim şu an kemoterapi, radyoterapi ve ışın tedavileri görüyor. Kanındaki son damla zehirli hücre ölene kadar bu tedavilerini sürdürecekler. Allah kızımıza sağlıklı uzun ömürler verecek inşallah. Sadece Hande’ye değil, isme verilmiyor zaten kök hücre bağışına gidildiği için Kızılay’a Hande’nin yanı sıra belki yüzlerce çocuğumuz hayata tutunacak. Dileriz öyle olur.” (İHA)