Alaplı’da ‘Yaşama Yol Ver’ projesi şoförlere anlatıldı

Alaplı İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından “Yaşama Yol Ver” sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında 112 ekipleri Toplu Taşıma Merkezinde (TTM) görev yapan şoför ve vatandaşlara broşür dağıtarak 112’nin gereksiz aranmayarak ambulanslara yol verilmesi konusunda uyarıldı.

Alaplı İlçe Sağlık Müdürlüğü 112 ekipleri Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Yaşama Yol Ver” kampanyasını tanıtmak amacıyla İlçe girişinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte sürücülere, ambulanslara trafikte yol verilmesi için bilinçlendirme amacıyla sağlık personelleri tarafından broşür ve proje materyalleri verildi.

112 Acil Ambulans Şoförü Mehmet Karaşahin, Taksi dolmuş ve otobüs şoförlerine amaçlarının gereksiz 112 aramalarını önlemek ve ambulansların trafikte daha kolaylıkla seyretmelerini sağlamak olduğunu söylediler

Trafikte ambulansların çok zor şartlarda ilerlediklerini konusunda uyararak onlara proje materyallerini dağıttıklarını ifade eden Karaşahin, “İl Sağlık Müdürlüğümüzün yaptığı bir çalışma, Ambulansla “Yaşama Yol Ver” adı altında vatandaşlarımızdan ambulanslara yol verme konusunda daha duyarlı davranmalarını bekliyoruz. Gittiğimiz zaman sağlıkta şiddettin önüne geçilmek için, nerede kaldınız niye gelmediniz tepkilerine maruz kalmamak için sürücülerimizden yardımlarınızı istiyoruz. Bizde polislerle birlikte bugün böyle bir uygulama yaptık” diye konuştu.

Toplum Sağlık Merkezi Müdürü Dr. Celal Altay ise, “Amacımız Sağlık Bakanlığımızın başlatmış olduğu “Yaşama Yol Ver ” sloganıyla İlçe Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte güzel bir uygulama yaptık. bu kampanya ile birlikte halkımızı bilinçlendirmek trafikte ambulanslara yol verilmesini sağlamak ve 112 ’yi gereksiz yere meşgul etmeyi engelleyip önlemektir”diye konuştu.

Sürücüler ise, bu uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade etti. (İHA)