16 yaşında beyin ölümü gerçekleşen Yağmur, 4 kişiye can oldu

Antalya’da hayatını kaybeden 16 yaşındaki Yağmur Gümüş’ün, ailesi tarafından bağışlanan organları 4 hastayı hayata bağladı.

Ailesiyle birlikte İzmir’de yaşayan ve Antalya’ya babaannesinin yanına tatile gelen Yağmur Gümüş’ün, 26 Mayıs tarihinde belirlenemeyen bir nedenle kalbi durdu. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Yağmur’un duran kalbi yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Yağmur’un 6 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin organ nakli yetkililerinin görüştüğü Yağmur’un annesi Damla, babası Hakan Gümüş, kızlarının organlarını bağışlama kararı verdi.

Yağmur’un böbrekleri, akciğeri ve karaciğeri operasyonla alındı. Karaciğer, aynı hastanede Hepatit C.’ye bağlı siroz tedavisi gören ve hastalığının son evresinde bulunan 60 yaşındaki Gülten Bilgen’e nakledildi. Akciğer ise İstanbul’dan gelen organ nakli ekibi tarafından uçakla Koşuyolu Hastanesine gönderildi. Yağmur’un böbreklerini nakletmek için 5 çocuk hasta hastaneye davet edildi. Yapılan tetkiklerin ardından böbreklerinin uyum sağlayan iki çocuğa nakledileceği bildirildi. (İHA)