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05 Haziran 2017
Sağlık

12 BİN 500 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK

Sağlık Bakanlığı’na 12 bin 500 persone alınacağı duyuruldu.
Sağlık Bakanlığı, Taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 12 bin 500 sözleşmeli sağlık personeli alacak.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları ve tercihleri doğrultusunda 12 bin 500 kişiyi ÖSYM tarafından sözleşmeli pozisyona yerleştirilecekler.
Adaylar, 7-13 Haziran 2017 tarihlerinde ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden yapabilecekler.
(GÜNER DOKUYUCU)

 

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