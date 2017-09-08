1 Metrelik Demir Saplanan İşçinin Mucizesi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek düşen ve vücuduna saplanıp başından çıkan demirle hastaneye kaldırılan Sinan Yıldız’ın başarılı geçen tedavisinin ardından ayağa kalkması 17 yıllık doktorunu bile şaşırttı.

Olay, 21 Ağustos’ta İzmit ilçesi Veli Ahmet Mahallesi Hacı Kasım Sokak’ta yapımı devam eden 3 katlı inşaatta meydana gelmişti. İnşaatta 3 meslektaşı ile birlikte çalışan Sinan Yıldız (34), bir anda dengesini kaybederek 3. kattan zemindeki temel demirlerinin üzerine düşmüştü. Üzerine düştüğü demirlerden biri sırtından giren, göğüs boşluğundan çıkarak çenesinin altından tekrar giren ve sağ gözünün üzerinden çıkan işçi ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Yıldız, itfaiye ekiplerinin de katıldığı ameliyatta vücudundaki demirden kurtarılıp yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Geçen 18 günün ardından yoğun bakımdan çıkan Yıldız’ın yürümeye, yemek yemeye ve konuşmaya başlaması ise 17 yıllık doktorunu bile şaşırttı. Hastanın kurtulmasının şaşkınlık verici olduğunu belirten Göğüs Cerrahı Uzmanı Op. Dr. Göksel Türker, “17 yıllık meslek hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm” dedi.

“İtfaiye ekipleri demiri kesmese ameliyat imkansızdı”

Hastanın demirle birlikte getirildiğinden sonra yaşanan süreci anlatan Op. Dr. Göksel Türker, “20 gün önce bize geldiğinde ağır bir travma geçirmişti. 17 yıllık meslek hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Yurt dışında da çok nadir görülen bir durum. Sol tarafından bir demir çubuk girip, göğüs kafesini deliyor, parçalıyor ve kafadan çıkıyor. Dehşete düşecek kadar bir yaralanması vardı. Ameliyata giren herkes şok oldu. İtfaiye ekipleri o demiri kesmese ameliyatın yapılması imkansızdı” dedi.

“Ameliyattan önce ve sonrasını düşününce gerçekten inanılmaz”

İtfaiye ekiplerinin demiri kesmesiyle ameliyata başladıklarını söyleyen Türker, “Önce karın ve göğüs boşluğuna giren demiri çıkardık. Demir çıktıktan sonra acilen göğüs kafesini açtık. Göğüs kafesinin çıktığı ağız boşluğuna devam eden bölgeyi tamir ettik ve daha sonra göğüs kafesini kapattık. O sırada diğer cerrahi bölümlerden olan arkadaşlarda kafa bölgesindeki ayarlar ile ilgileniyorlardı. Arkadaşlarımızın normalüstü çabalarıyla 48 saatlik bölümü güzel atlattık. Zaten yavaş yavaş hayati fonksiyonları yerine geldi. Ameliyattan önce ve sonrasını düşününce gerçekten inanılmaz oldu. İnşallah bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta taburcu edeceğiz” diye konuştu.

“Haberlerden kendimi izlediğimde, korkunç bir şey olduğunu gördüm”

Yaşadığı kazanın korkunç olduğunu ifade eden inşaat işçisi Sinan Yıldız ise, “Kalıp çakarken dengemi kaybettim. Merdivenin dönmesiyle aşağı düştüm. Aşağıda da demirler vardı demirler geçti. İtfaiye, polis, basın geldi. Hastaneye gittik. Sonra itfaiye geldi demiri kesti. Ardından ameliyata girdi. Benim üzerimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Nasip olursa tekrar çalışacağım. Biz paramızı çalışarak kazanıyoruz. Taburcu olunca tekrar inşaatlarda çalışacağım. Haberlerden kendimi izlediğimde, korkunç bir şey olduğunu gördüm” şeklinde konuşarak kendisini kurtaran 112 Acil Yardım ekiplerine ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Eşinin kurtulmasının Allah’ın bir lutfu olduğunu belirten Pınar Yıldız da kimsenin böyle bir kaza geçirmemesi dileklerinde bulundu. (İHA)