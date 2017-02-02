SALEP, SEBO’NUN YERİNDE İÇİLİR

Soğuk havaların vazgeçilmez içeceklerinden olan salep, Aydın’lıların vazgeçilmezi oldu.

Sebo’nun Yeri’nde günde en az 100 bardak salep satışı yaptığını söyleyen Sebahattin Yakar, kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan salebin geçim kaynağı olduğunu ve yaklaşık 20 senedir bu işi yaparak, Aydın’lıların ilgisini ve sevgisini kazandığını dile getiriyor.

Sebo’nun müşterileri ile samimi diyalogları ve güler yüzü nedeni ile mekanının hiç boş kalmadığını görüyoruz. Kendisine bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyor ve ısrarı üzerine salep ikramının tadına bakıyoruz.

Müşterilerinin deyimi ile Sebo ile yaptığımız söyleşi de, sattığı salebin lezzeti konusunda çok iddialı olduğunu gözlemliyor ve ona salebin yapım aşamalarını soruyoruz.

Özellikle kış mevsimine çok yakışan, sıcacık ve tarçın kokulu aromasıyla hem içi yumuşatan hem de keyif veren bir içecektir. Salebin ana maddesi, salep bitkisi, su ve süttür. Yapım aşaması ise yaklaşık olarak 2 saat sürüyor. Bol tarçınlı, dumanı üstünde olacak salebin.

Nedir peki sizin salebinizi, diğerlerinden ayıran özelliği?

Ben bu işi babamdan devraldım. Yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum. Öncesinde de babam yapmıştı. 40 yıldır Aydınlı hemşehrilerimize özellikle kış aylarında salep satışlarımız oluyor. Bizi ayıran özelliğimizi damak tadı olarak değerlendiriyorum. Tabi ki özelliklerimiz var, ama buna meslek sırrı demek istiyorum. Salep Sebo’nun yerinde içilir.

Salebin sağlık açısından da bir çok faydası olduğunu biliyoruz, sizce nelere iyi geliyor?

Tabi ki salebin sağlığa bir çok faydası var. Mesela öksürük ve bronşiti giderir, kabızlığı önler, zihni güçlendirir, basur hastalığının tedavisinde kullanılır, bağırsaktaki kurtların düşürülmesine yardımcı olur ve vucuttaki ısıyı arttırır.

Maddi anlamda getirisi nasıl, kazancınız sizi tatmin ediyor mu?

Allah’a çok şükür diyorum. Sebo’nun Yeri hiç değişmedi, dolayısı ile devamlı olarak müşterilerimiz var. Ekonomik anlamda da beni tatmin ediyor, evimi geçindirmeme yetiyor. Bir bardak salebi 2,5 liradan satıyoruz. Günde en az 100 bardak salep satışımız oluyor. Salep satışımız tabi ki sadece kış ayları için geçerli. Ekim ayında başlıyoruz biz, Mart ayında salep işine son veriyoruz. Onun dışında da zaten taze sıkılmış meyve suyu, limonata satışlarımız oluyor.

Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Öncelikle gazeteniz aracılığı ile bizi tercih eden tüm müşterilerime teşekkür ediyor ve tüm Aydınlı hemşehrilerimi, Hükümet Bulvarı 1621 sokaktaki Sebo’nun Yeri’ne muhteşem saleplerimizin tadına bakmaya davet ediyorum.