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ANKET
A?ustos 2011 ekonomik krizi sizi te?et geçti mi?
Evet, beni te?et geçti. Pek etkilenmedim.
Hay?r, beni te?et geçmedi. Çok etkilendim.
Bir fikrim yok, karars?z?m.
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