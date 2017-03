YGS’de İl Birincisi Oldu

Türkiye çapında açıklanan Yükseköğretime Geçiş Sınavı 2017 başarı sıralamasında Nazilli ve Aydın’ın birincisi Nazilli Fen Lisesi’nden çıktı. Açıklanan sonuçlara göre Nazilli Fen Lisesi 12-A sınıfından Alev Yıldırım 492.586 puan alarak Türkiye 23’sü oldu.

Nazilli Fen Lisesi, 2017 YGS’de Türkiye 23.’sü çıkarmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyor. Okulda arkadaşları, öğretmenleri, evinde de ailesi tarafından sevinçle kucaklanan başarılı öğrenci Alev Yıldırım, başarısı anısına okul bahçesine bir adet çam fidanı dikerek başarısını ölümsüzleştirdi.

Babasının Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru ve annesinin de ev hanımı olduğu öğrenilen Aydın’ın ve Nazilli’nin gururu Alev Yıldırım, başarısının sırrını ailesinin ona güvenmesi olduğunu ifade etti.

“Yapamadığın şeyin peşinden gitmek önemli” diyen başarılı öğrenci Yıldırım, hedefinin ikinci sınavda yerini korumak veya bir basamak daha üste çıkmak olduğunu ifade ederek, “Sonuçtan dolayı çok mutluyum. Aslında bu başarı beklediğim bir şey değildi ama sakinliğimi koruduğum için başardığıma inanıyorum. Her şeyden önce önemli olan oto kontrol. Tabi ki de çalışıyorsun. Sınavda kendine hakim olmak da çok önemli. Önceden planladığım için zaman sıkıntısı yaşamadım. Bu başarımda okuldan çok destek aldım. Kurslara kaldım. Dershaneye de gittim. Öğretmenlerimin peşini hiç bırakmadım. Daima peşlerindeydim. Çünkü yapabildiğinin sana hiçbir faydası yok, yapamadığın soru önemli. Yapamadığın şeyin peşinden gitmek önemli. Bundan sonra sınava girecek arkadaşlara sakin olmalarını, ne çalıştıklarını bilmelerini öğütlüyorum” dedi.

“Ailem bana hep inandı”

Başarılı öğrenci, ailesinin desteğini her zaman yanında hissettiğini de ifade ederek, “Evde en büyük desteği ailemden aldım. Bana her zaman inandılar ve güvendiler. Ders konusundan hiçbir baskı görmedim. Zaten benim çalıştığımı ve gerekeni yapacağımı biliyorlardı. Aileler de çocuk çalıştıktan sonra bir baskı yapmasınlar. Aileler çocuklarına güvensin. Destek olsun. Şimdi hedefim ikinci sınavda yerimi koruyup başarımı daha ilerilere taşımak olacak. Benim bu başarımda destek olan herkese teşekkür ederim” dedi. (İHA)