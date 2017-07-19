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19 Temmuz 2017
Ekonomi, Nazilli, Yaşam

Yaşlı stajyerler iş başında

Dünya Yaşlılık Derneği Başkanı Umut Çınar, ortalama yaşam süresinin uzamasından dolayı insanların emekliliğinin dolmasından sonra evde boş boş oturmasının o insanı olumsuz etkileyeceğini belirterek yeni bir projeye imza attı.
Dünyadaki gelişmeler, sağlıklı beslenme, spor, sigarayı bırakma, cilt bakımı ve tıptaki gelişmeler ile artık orta yaşın ileri yaşlara doğru kaydığını hatırlatan Dünya Yaşlılık Derneği Başkanı Umut Çınar, artık yeni nesil bir yaşlanmadan bahsetmenin gerekliliğini anlattı. Umut Çınar, ortalama yaşam süresinin uzamasından dolayı insanların emekliliğinin dolmasından sonra evde boş boş oturmasının o insanı olumsuz etkileyeceğini ve bunun içinde artık ‘Umut Çınarı’ projesi olan ‘Yaşlı Stajyer’ uygulaması ile hem ülke ekonomisine bu tecrübeli insanların bilgi birikimini aktaracaklarını hem de tecrübelerinden elde edilecek verimli ekonomiyi canlandıracaklarını belirtti. Yaşlanma konusunda artık farklı bir dil kullanılması gerekliliğinden bahseden Çınar, 70 ve 80 yaşlarına kadar süren ‘Dinç Genç Büyükler’ için yaşlı denmemesi gerektiğini vurgulayarak; “Ömürler daha önce yaşadığımız kadar uzadı ve gelecekte öngörümüz 150 yaşları bulacak, Japonya da şimdiden bu rakamlara neredeyse yaklaşılmaya başlandı” dedi.
Emeklilik yaşını doldurup yakında CV’leri toplamak için özel bir birim kurduklarını belirten Çınar, “Bu iş için transfer ettiğimiz ünlü insan kaynakları uzmanı Elif Burcu Demirtaş ile bu sosyal sorumluluk projeleri ile dünyanın gündemini oturacağız, iddialıyız” şeklinde konuştu.
‘İlki Nazilli’de Başlatabiliriz’
Çınar, “Bu uygulamada ise derneğimiz uzun yaşam ve ileri yaş araştırma komisyon Başkanımız Engin Tulumbacı ile istişare halindeyiz. Projenin uygulanmasında sağlıklı ömür ile uzun yaşayanların başkenti olan Nazilli de hareket etmeyi planlıyoruz. Yaşlılık alanında birçok ilki başlatan Nazilli de kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla irtibata geçip yeni bir ilki daha Nazilli de başlatabiliriz” dedi. (İHA)

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