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03 Mayıs 2017
Asayiş, Nazilli

Yaşlı adama çarpan kadın sürücü büyük şok yaşadı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşlı adam yaralandı. Kazaya karışan kadın sürücü büyük şok yaşadı.
Kaza, Yıldıztepe Mahallesi 77/1 Sokak ile 61 Sokağın kesiştiği noktada sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 AG 309 plakalı aracıyla işe gitmek için seyir halindeki kadın sürücü 26 yaşındaki Nazlı T., yan yolda ilerleyen 66 yaşındaki motosiklet sürücüsü Çetin Ö.’ ile (66) çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrularak başına darbe alan Çetin Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı. Bu arada kadın sürücünün şoka girdiği ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. 66 yaşındaki Çetin Ö’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kaza hakkında soruşturma başlattı.

 

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