Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
13 Ekim 2017
Nazilli

“Toplumumuzda insana saygı yok, hoşgörüsüzlük var”

Aydın’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen koordinasyon kurulu toplantısında ilçedeki sorunlar değerlendirildi. Toplantıda konuşan Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, en büyük sorunlar arasında yer alan trafik sorunun insan kaynaklı olduğunu ifade ederek, “Trafikteki sorun, hoşgörüsüzlük ve insana saygısızlıktan kaynaklanıyor” dedi.
Nazilli Ticaret Odası Meclis Salonu’nda Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük’ün başkanlığında düzenlenen, ilçe protokolü, daire müdürleri, muhtarlar, oda başkanları ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda ilçenin önemli sorunları değerlendirildi. Özellikle eğitim alanındaki sorunlarla birlikte trafik, asayiş ve belediyelerle alakalı sorunların değerlendirildiği toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde de bulunularak çözümleri arandı. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Kaymakam İbrahim Küçük’ün yanı sıra Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Uysal, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Jandarma Komutanı Üsteğmen Yalçın Gürenci ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, bilgilendirmede bulunmaların ardından soruları da cevapladılar.
“Okul öncesi eğitim bizim için çok önemli”
Koordinasyon Kurulu Toplantısının çok faydalı geçtiğini belirten Kaymakam İbrahim Küçük, “Hem kamu hizmetlerini değerlendirmek, hem de kurum ve kuruluşlarımızın birbirleriyle ilişkili olan işlerini yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla, kurum temsilcileriyle ve muhtarlarımızla toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda ilçemizi ilgilendiren konularda, kurum kuruluş amirlerinden, muhtarımızdan bilgiler aldık. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Bu vesileyle hem eğitim sorunlarına eğildik hem de çözüm önerilerini konuştuk. Burası özelikle bildiğiniz gibi Aydın’ın özelikle geçmiş yıllarda üniversite ve eğitimdeki başarılarda çok önemli bir yere sahip. Bunlardan birinin de okul öncesi eğitim olduğunu düşünüyorum. Daha önceki yıllarda görev yapmış valilerimizin başlatmış olduğu okul öncesindeki okullaşma kampanyaları başarılarla geçmiş. Türkiye genelinde başarılarla ilimizin adı duyulmuş. Şu anda bu başarı biraz düşük olsa da biz bunu artırmak için çaba sarf ediyoruz. Biz de bu konuda elimizden geldikçe özellikle okul öncesi eğitimini yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bunun yanında ilçemizdeki iş ve işleyişlerle ilgili müdürlerimizin ve muhtarlarımızın görüşlerini aldık, değerlendirmeler yaptık. Zaman zaman belediye hizmetlerimizle ilgili muhtarlarımızın yakınmaları da oluyor. Onları da ilgili birimlere ileteceğiz.”
“Önce insana saygı duymalıyız”
Kaymakam Küçük, en büyük sorunun insana saygısızlık ve hoşgörüsüzlük olduğunu ifade ederek, “Trafik yoğunluğu ile ilgili trafikteki düzensizlikler de bizim için büyük önem arzediyor. Çünkü trafikteki insanların birbirlerine hoşgörüsüzlüğü ve saygısızlığını zaman zaman yaşıyoruz. Aslında toplumsal hayatımızda önceliğin insanda ve inan unsurunda olması gerekirken bizler şu anda araçlarımızı kutsayan, araçlarımıza saygı gösteren bir toplum haline gelmiş bulunuyoruz. Onun için her önemli mekanda, önemli alanda araçlarımıza yer veriyoruz. Yayalarımızı, nihayetinde de insanlarımızı ihmal eder hale geldik. Biz bunun yanlış olduğunu, kurallara uymaları gerektiğini her daim vatandaşlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Gerek basın yayın kuruluşları gerekse toplantılarımızla gerekse vatandaşlarımızla görüşmelerimizde her daim bunu anlatmaya özen gösteriyoruz. Ama tam olarak bunun anlaşılabildiğine ve buna uyulduğuna halen söyleyemeyiz. Ancak uygunsuz hareket edenlerle ilgili yaptırımlarımıza devam ediyoruz. Zaten emniyet birimlerimiz yaptırımlar uyguluyorlar. Cezaları kesiliyor. Vatandaşlarımızın bundan zaman zaman rahatsız olduğunu biliyoruz. Ama bu kuralların uyulmasını sağlamak da hepimizin görevi. Biz trafik kurallarına uymak zorundayız. Yayalarımıza, kısaca insanımıza saygı göstermek ve saygı sırasında ilk sıraya almak zorundayız” dedi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Aşureyi bu kez polisler ikram etti

Share

BENZER HABERLER

ROMANLAR SERTİFİKALARINI ALDI

ROMANLAR SERTİFİKALARINI ALDI

“İLGİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

“İLGİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

Borsa’nın Yeni Başkanı Çondur

Borsa’nın Yeni Başkanı Çondur

AYDIN SMMMO’DAN BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

AYDIN SMMMO’DAN BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

Kaymakam Türköz’den Didim Ticaret Odası’na ziyaret

Kaymakam Türköz’den Didim Ticaret Odası’na ziyaret

AYESOB’dan Vali Köşger’e teşekkür ziyareti

AYESOB’dan Vali Köşger’e teşekkür ziyareti

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Cuma 10/13 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 10°C.
Açık
Cuma 10/13 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 10°C. Rüzgâr GGD ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,6364

  • Euro

    4,3091

  • BIST

    106.463

  • Altın

    151,9772

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE