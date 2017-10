“Toplumumuzda insana saygı yok, hoşgörüsüzlük var”

Aydın’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen koordinasyon kurulu toplantısında ilçedeki sorunlar değerlendirildi. Toplantıda konuşan Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, en büyük sorunlar arasında yer alan trafik sorunun insan kaynaklı olduğunu ifade ederek, “Trafikteki sorun, hoşgörüsüzlük ve insana saygısızlıktan kaynaklanıyor” dedi.

Nazilli Ticaret Odası Meclis Salonu’nda Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük’ün başkanlığında düzenlenen, ilçe protokolü, daire müdürleri, muhtarlar, oda başkanları ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda ilçenin önemli sorunları değerlendirildi. Özellikle eğitim alanındaki sorunlarla birlikte trafik, asayiş ve belediyelerle alakalı sorunların değerlendirildiği toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde de bulunularak çözümleri arandı. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Kaymakam İbrahim Küçük’ün yanı sıra Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Uysal, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Jandarma Komutanı Üsteğmen Yalçın Gürenci ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, bilgilendirmede bulunmaların ardından soruları da cevapladılar.

“Okul öncesi eğitim bizim için çok önemli”

Koordinasyon Kurulu Toplantısının çok faydalı geçtiğini belirten Kaymakam İbrahim Küçük, “Hem kamu hizmetlerini değerlendirmek, hem de kurum ve kuruluşlarımızın birbirleriyle ilişkili olan işlerini yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla, kurum temsilcileriyle ve muhtarlarımızla toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda ilçemizi ilgilendiren konularda, kurum kuruluş amirlerinden, muhtarımızdan bilgiler aldık. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Bu vesileyle hem eğitim sorunlarına eğildik hem de çözüm önerilerini konuştuk. Burası özelikle bildiğiniz gibi Aydın’ın özelikle geçmiş yıllarda üniversite ve eğitimdeki başarılarda çok önemli bir yere sahip. Bunlardan birinin de okul öncesi eğitim olduğunu düşünüyorum. Daha önceki yıllarda görev yapmış valilerimizin başlatmış olduğu okul öncesindeki okullaşma kampanyaları başarılarla geçmiş. Türkiye genelinde başarılarla ilimizin adı duyulmuş. Şu anda bu başarı biraz düşük olsa da biz bunu artırmak için çaba sarf ediyoruz. Biz de bu konuda elimizden geldikçe özellikle okul öncesi eğitimini yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bunun yanında ilçemizdeki iş ve işleyişlerle ilgili müdürlerimizin ve muhtarlarımızın görüşlerini aldık, değerlendirmeler yaptık. Zaman zaman belediye hizmetlerimizle ilgili muhtarlarımızın yakınmaları da oluyor. Onları da ilgili birimlere ileteceğiz.”

“Önce insana saygı duymalıyız”

Kaymakam Küçük, en büyük sorunun insana saygısızlık ve hoşgörüsüzlük olduğunu ifade ederek, “Trafik yoğunluğu ile ilgili trafikteki düzensizlikler de bizim için büyük önem arzediyor. Çünkü trafikteki insanların birbirlerine hoşgörüsüzlüğü ve saygısızlığını zaman zaman yaşıyoruz. Aslında toplumsal hayatımızda önceliğin insanda ve inan unsurunda olması gerekirken bizler şu anda araçlarımızı kutsayan, araçlarımıza saygı gösteren bir toplum haline gelmiş bulunuyoruz. Onun için her önemli mekanda, önemli alanda araçlarımıza yer veriyoruz. Yayalarımızı, nihayetinde de insanlarımızı ihmal eder hale geldik. Biz bunun yanlış olduğunu, kurallara uymaları gerektiğini her daim vatandaşlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Gerek basın yayın kuruluşları gerekse toplantılarımızla gerekse vatandaşlarımızla görüşmelerimizde her daim bunu anlatmaya özen gösteriyoruz. Ama tam olarak bunun anlaşılabildiğine ve buna uyulduğuna halen söyleyemeyiz. Ancak uygunsuz hareket edenlerle ilgili yaptırımlarımıza devam ediyoruz. Zaten emniyet birimlerimiz yaptırımlar uyguluyorlar. Cezaları kesiliyor. Vatandaşlarımızın bundan zaman zaman rahatsız olduğunu biliyoruz. Ama bu kuralların uyulmasını sağlamak da hepimizin görevi. Biz trafik kurallarına uymak zorundayız. Yayalarımıza, kısaca insanımıza saygı göstermek ve saygı sırasında ilk sıraya almak zorundayız” dedi. (İHA)