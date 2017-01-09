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09 Ocak 2017
AsayiÅŸ, Nazilli

SÃ¼permarketten hÄ±rsÄ±zlÄ±k yapan 3 kÄ±z Ã¶ÄŸrenci gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

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AydÄ±n’Ä±n Nazilli Ä°lÃ§esinde bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinden hÄ±rsÄ±zlÄ±k yaparak kayÄ±plara karÄ±ÅŸan ve diÄŸer gÃ¼n aynÄ± iÅŸyerinin baÅŸka ÅŸubesinden malzeme Ã§alan Ã¼Ã§ kÄ±z Ã¶ÄŸrenci, suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±.
Olay, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde Devlet Karayolu Ã¼zerinde bulunan bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde yaÅŸandÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n Ä°sabeyli mahallesinde bulunan bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinden hÄ±rsÄ±zlÄ±k ihbarÄ± alan Jandarma ekipleri, kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± inceleyerek 3 genÃ§ kÄ±zÄ± takibe aldÄ±. Nazilli Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerine de bilgi veren Jandarma, kÄ±zlarÄ±n hÄ±rsÄ±zlÄ±k yaptÄ±klarÄ± AVM’nin merkezde bulunan diÄŸer ÅŸubesine girdiklerini tespit etti. GÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± inceleyen Jandarma ve polis ekipleri, raflarÄ±n arasÄ±nda Ã§antalarÄ±na kozmetik malzemeleri koyarken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Ã¼Ã§ Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi genÃ§ kÄ±zÄ± suÃ§Ã¼stÃ¼ yakaladÄ±. Sivil ekipler tarafÄ±ndan yakalanan; Ceyda F.(21), Ã–zge A. ve 22 yaÅŸÄ±ndaki Fadime H., sÃ¼permarketin gÃ¼venlik odasÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Burada genÃ§ kÄ±zlarÄ±n Ã§antalarÄ±nÄ± inceleyen ekipler, Ã§antadan Ã§Ä±kan eÅŸyalar karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶ndÃ¼. Ã‡antadan; 2 paket kadÄ±nlara Ã¶zel hijyenik ped, deodorantlar, nemlendirici krem ve ÅŸampuan gibi Ã§ok sayÄ±da kozmetik malzeme Ã§Ä±ktÄ±. Adnan Menderes Ãœniversitesi’nde Ã¶ÄŸrenci olduklarÄ± Ã¶ÄŸrenilen ÅŸÃ¼pheliler, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. SuÃ§Ã¼stÃ¼ yakalanan Ã¼Ã§ genÃ§ kÄ±z, ifade iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilecek.
Ã–te yandan, birden fazla hÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ±na karÄ±ÅŸan genÃ§ kÄ±zlarÄ±n kiÅŸisel bakÄ±m malzemelerini parayla sattÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  AydÄ±nâ€™da FETÃ–â€™den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan hakim mahkemeye sevk edildi
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