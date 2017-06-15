Şelale gençlerin serinlik kaynağı oldu

Nazilli’de bulunan Dereağzı Şelalesi, ilkbahar ve yaz aylarında Pınarbaşı Mahallesinde yaşayan gençlerin keyifli dakikalar geçirdiği yerlerden biri oldu.

Nazilli’nin Dereağzı Mahallesi’nde atış poliganlarının alt kısmında bulunan şelale birçok ilçe halkının keşfedemediği doğal güzelliklerinden biri. Özellikle ilkbahar aylarında doğanın bütün güzelliklerini yansıtan Dereağzı Şelalesi Nazilli vatandaşlar tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Nazilli’nin doğa güzelliklerini barındıran yerlerinden biri olan Dereağzı Şelalesi, Pınarbaşı’nda yaşayan gençlerin keyifli dakikalar geçirdiği uğrak yerler arasına girdi. (İHA)