Sağlıklı uzun yaşamın çatısı; Ege

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Dünya Yaşlılık Derneği ve Dünya Markalar Derneği (DÜYADER) Genel Başkanı Umut Çınar, uzun yaşam merkezi Nazilli’ye ziyarette bulundu.

DÜYADER Uzun Yaşam ve İleri Yaş Araştırma Komisyon Başkanı Engin Tulumbacı’nın eşlik ettiği ziyarette Çınar, merkezin çalışmalarını değerlendirmek ve bayram için ziyaretlerde bulunduklarını ifade etti.

Türkiye’nin her köşesinde çalışmalar yapan DÜYADER’in hem istişare hem de bayram ziyaretlerinin gerçekleştiğini ifade eden Uzun Yaşam ve İleri Yaş Araştırma Komisyon Başkanı Engin Tulumbacı; “Ege programı kapsamında şehrimizde bulunan Umut Çınar başkanımız ile bazı ziyaretlerde bulunduk, çalışmaları değerlendirdik. Nazilli’yi her fırsatta model olarak Dünya’ya anlatan derneğimiz daha farklı projelerle yine Nazilli farkını yaşatacaktır. Çünkü Nazilli özelliği olan bir şehirdir. Özellikle iklimi, yaşam şartları, toprağı ve insanı. Yazılı ve görsel birçok haberler de yer alan Nazilli’mizin yaşam kalitesi ve sağlıklı yaşayanları önem arz etmekte, dünya ya örnek olmaktadır. Örnek olmaya devam edeceğiz. Düyader ve Dümader Genel Başkanımız Umut Çınar ile şimdiden tüm vatandaşlarımızın kurban bayramını kutluyor, tekrarlarına hep birlikte ulaşmayı diliyoruz” dedi.

“Ege’yi Dünyaya Tanıtacağız”

‘Ülkemiz için önemli gelir kaynaklarından biri olacağı düşünülen sağlık turizmi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor’ diyen Dünya Yaşlılık Derneği ve Dünya Markalar Derneği Genel Başkanı Umut Çınar; “Özellikle de sağlık turizmi ile ilgili olarak gündemde yer tutuyoruz. Çalıştay grubumuz TÜRSAB yurtdışı temsilcisi Hüseyin Baraner, AGN Otel A.Ş. yönetim kurulu başkanı Salih Kadayıfçıoğlu, Umut Çınarı Global ekibi Özgür Soy, Ege Erkoçak ve Dr. Süleyman Bulut ile istişarelerde bulunduk. Ege bölgesinin özellikle uzun yaşam ile anılmasından dolayı, bir çok ülkeden cazibe merkezi Ege’ye gelmek isteyenlerden telefon alıyoruz. Dünyanın giderek yaşlandığını ve bunun farkında olanların da uzun ve sağlıklı yaşam için Ege’yi bilmeleri önemli olacaktır. Fikirleri ve örnek çalışmaları ile turizme ciddi katkısı olan, sağlıklı uzun yaşam bölgesi Ege diyen TÜRSAB yurtdışı temsilcisi Hüseyin Baraner ve Umut Çınarı Global grubu ile 2018 de milyonlarca turisti Ege’ye getirmeye hazır olduklarını belirtmiş ve Ege’nin sağlık, inanç ve genel turizm de çatı olacağı konusunda farkındalık oluşturmuştur. Sağlık turizmi çalıştayları çerçevesinde Ege bölgesi başta olmak üzere ziyaretler gerçekleştirdik. İzmir, Muğla, Çanakkale, Kuşadası ve Nazilli olmak üzere ziyaretlerde bulunduk.”

“Uzun Yaşamın Kalbi Nazilli ‘Den Dünya Ya Selam Olsun”

Nazilli’deki yaşam şartları, iklim faktörü, insanların samimiyeti ve doğal yaşam şartları her zaman ilgiyi her daim çektiğini söyleyen Çınar; “Ankara merkezli olan derneğimizi Başkent’te sınırlamadık, dünyayı geziyoruz ve her yerden binlerce gönüllümüz var. Bu sayede yaşamın kalitesine gösterilen özeni ve çalışmalarımızı dünya ya duyurmuş oluyoruz. Bir kişiye faydamızın olması, bir kişinin dahi sağlıklı yaşamasını ve sağlıklı yaş almasını sağlamak bizim için en büyük mutluluk kaynağıdır. Bayram öncesi hem gönülleri almak, hem de çalışmalarımızı sürdürmek için Nazilli’deyiz. Nazilli bizim için çok önemli ve yaptığımız toplantılar, icra ettiğimiz çalışmalarda Nazilli’yi her daim model alıyoruz. Nazilli yaşlılık ve sağlıklı yaşam konusunda ilklerin şehri, birçok proje Nazilli de başladı, onun için bizim için merkez üssümüz desek yanlış olmaz. Bu vesile ile Uzun yaşamın kalbinden, Nazilli ‘den tüm dünya ya selamlarımızı yolluyorum, herkesin kurban bayramını tebrik ediyorum. Ömrünüz Nazilli gibi olsun” ifadelerini kullandı. (İHA)