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21 Mart 2017
Ekonomi, Nazilli

Organik tarım destekleri için son 3 gün

Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, 9 Ocak 2017 tarihinde başlayan organik tarım desteği başvurularının 24 Mart 2017’de tamamlanacağını bildirdi.
Organik Tarım desteği başvuruları ile ilgili konuşan Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü; “Şu an Nazilli’de organik tarım yapan kişi sayısı 1037. Bizler bu sayıyı çiftçilerimize destek olarak yükseltmek istiyoruz. Çiftçilerimizin organik tarım son başvuru tarihi 24 Mart Cuma günüdür. Bir an önce ellerini çabuk tutmaları gerekmektedir. Aksi halde organik tarım desteğinden yararlanamazlar biz Ziraat Odası olarak çiftçilerimize elimizden geldiğince yol gösterip yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi
2017 yılı tarımsal destekleri kapsamında çiftçilere verilecek organik tarım desteğinin dekarda, birinci kategori ürünlerde 100 lira, ikinci kategori ürünlerde 70 lira, üçüncü kategori ürünlerde 30 lira, dördüncü kategori ürünlerde 10 lira şeklinde belirtildi. (İHA)

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