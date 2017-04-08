NTO, üyelerini Ekonomi Bakanlığı temsilcileriyle buluşturdu

Nazilli Ticaret Odası ve Nazilli Ticaret Borsası işbirliğinde düzenlenen seminerde tarımsal ihracata yönelik bilgilendirme yapıldı.

Nazilli Ticaret Odası üyeleri tarafından yoğun ilgi gösterilen toplantıda, tarımsal ürünlerde ihracat iadesi ve ihracata yönelik devlet yardımı uygulamaları, dahilde işleme rejimi, ihracatta ticari kalite denetimleri, yatırım teşvik ve serbest bölge uygulamaları ile bu uygulamalara ilişkin sorunlar ile çözüm önerileri görüşüldü.

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, bölgenin sorunlarını da toplantı gündemine aldı ve bakanlık temsilcilerine iletti. Özellikle NTO sorumluluk sahasındaki Nazilli ve diğer ilçelerdeki yatırım alanı yetersizliği, doğalgaz sorunu ile nitelikli eleman eksikliği gibi konuları önemle vurguladı.

Ekonomi Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla Nazilli Ticaret Odası meclis salonunda düzenlenen bilgilendirme semineri Nazilli Ticaret Odası ve Ticaret Borsası üyelerine yönelik olarak gerçekleşti.

Toplantıda, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Mustafa Ali Yurdupak, Ürün Güvenliği ve Denetimi Daire Başkanı M. Burak Yılmaz, İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Alper Eriten, Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Müdürlüğü Daire Başkanı Zübeyde Solak, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sait Cordan ile İthalat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Ekizoğlu, NTO üyelerini bilgilendirdi.

Toplantının son bölümlerinde oda ve borsa üyeleri güncel olarak yaşadıkları sorunları dile getirdiler ve merak ettikleri hususları yetkililere yönelttiler. Özellikle devlet teşviklerine yönelik beklentileri ve isteklerini anlattılar. Gelen soru ve talepleri değerlendiren yetkililer, bu sorunları kayda aldılar ve çözüme kavuşturulması için konu ile ivedilikle ilgileneceklerini belirttiler. (İHA)