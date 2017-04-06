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06 Nisan 2017
Nazilli, Yaşam

Nazilli’nin son bakırcısı

Aydın’ın Nazilli ilçesinin son bakırcısı Sedat Karadeli, çocukluğundan bu yana yaptığı mesleğinde son demlerini yaşıyor.
Bir zamanların önemli mesleklerinden biri olan bakırcılık, günümüzde eski ihtişamını kaybediyor.
Değişen ve gelişen dünya ile birlikte unutulmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan bakırcılığın son ustası Sedat Karadeli, yaşadığı zorluklar ile ilgili bilgiler verdi.
3 kuşaktır bakırcılıkla uğraştıklarını dile getiren 52 yaşındaki Karadeli, babasından kalan iş yerinde sattığı eşyaların sadece hediyelik ve süs eşyası olarak ilgi gördüğünü belirtti.
Karadeli, yıllardır büyük aşkla yaptığı mesleğin unutulmak üzere olmasının kendisini üzdüğünü söyledi.

Özellikle doktorlar tarafından bakır ile ilgili yapılan açıklamaların talebi iyice azalttığını kaydeden Karadeli, kalaycıların azalmasının satışlarını azalmasında etkili olduğunu söyledi.
“İki sene sonra yapan kalmayacak”
Mesleğin Nazilli’de son yıllarını yaşadığını, ilçede kendisinden başka bakırcılıkla uğraşan kimse kalmadığını kaydeden Karadeli, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok sevdiği işini bırakacağını belirtti. Bakırın hak ettiği değeri görmediğine değinen Karadeli, “Doğduğumdan beri bu mesleği yapıyorum. Meslek dededen gelme. Aslen Muğla Kavaklıdereliyiz. Babam 1945 yılında buraya gelmiş. Burada doğduk büyüdük. Okudum üniversiteyi terk ettim. 80 ihtilalına denk geldim okumadım. Üniversiteden dönüp mesleğin başına geçtim. Sabah okula giderdim okuldan döndüğüm gibi dükkana gelirdik. Hani işin mutfağı derler ya biz mutfağının da mutfağında yetiştik. Bakırcılık yapıyoruz, kalaycılığı yaptırıyoruz. Bakır satıyoruz, eski bakırları alıp değerlendiriyoruz. Bizden sonra bu mesleği yapacak kimse yok. Kimse uğraşmıyor bu meslekle dolayısıyla biz en son kuşağız. Son 4 yıldır doktorların bakıra yüklemesi sebebi ile rağbet azaldı. İnsanlar sadece nostalji amacıyla bakır alıyorlar. Aslında bakır kapta pişen yemek hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli oluyor. Düğünlerde büyük davetlerde hep bakır kazanlar kullanılıyor. Fiyatları çeliğe göre daha uygun ama halk kalaycı bulamadığı için bakır almaktan korkuyor. Çünkü bakırın kalaylanması lazım temizlenmesi için ama artık kalaycı olmadığı için bakırda eskisi gibi satılamıyor. Ben 2 sene sonra burayı kapatmayı düşünüyorum. 2 sene sonra Nazilli’de bakır satan kimse kalmayacak” dedi. (İHA)

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