Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıl dönümü kutlandı.

Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstasyon Meydanı’nda Ata’nın huzuruna çelenk sunulmasının ardından Nazilli’nin Kurtuluş Savaşı Kahramanları Demirci Mehmet Efe ve Hacı Süleyman Efendi ile Nazillili Şehitler ve Gaziler, Nazilli Eğriboyun Mezarlığındaki mezarları başında anıldı. Törenler daha sonra Nazilli Belediye Meydanında devam etti.

Kazakistan, Kuzey Osetya, Gürcistan, K.K.T.C., Zonguldak Halay Halk Oyunları Ekibi, Kuzeyin Uşakları Halk Oyunları Ekibi ve Nazilli Belediyesi Halk Oyunları ekibinin katıldığı kurtuluş günü kutlamalarında bir konuşma yapan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 5 Eylül’ün ulusal dayanışma ve bütünleşmeyi sağlayıp, ulus olma sevincini yaşadığımız ve ulusal onurumuzu koruma bahtiyarlığına eriştiğimiz tarihi günlerimizden birisi olduğunu ifade etti. Alıcık konuşmasının devamında, “Tarihi boyunca esareti kabul etmeyen ve etmeyecek olan Yüce Türk Milleti Atasına inanmış ve Büyük Komutanın düsturu olan ‘Söz konusu Vatan ise, gerisi teferruattır’ inancıyla kurtuluş mücadelesini başlatmıştır. Şehit olma pahasına esaret prangalarını parçalayarak, gelecek nesillerin hür ve bağımsız yaşamasını sağlayan ecdadımızın fedakârlıkları, hiçbir dünyevi nimetle kıyaslanmayacak kadar önemli ve değerlidir. Dün dökülen şehit kanlarının, çekilen çilelerin, uğranılan kayıpların hepsinin bugün bizim daha rahat ve huzurlu olmamız için yapılan eşsiz fedakârlıklar olduğu unutulmamalıdır”dedi.

“Şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuz var”

Şehitlerimize olan vefa borcumuzu ödemek, gösterdikleri kahramanlıkları gelecek nesillere aktarmak ve beraberliği güçlendirmek için yaşanan olayları hafızalarda daima canlı tutulması gerektiğini de ifade eden Başkan Alıcık, “Tarihimize baktığımızda buna benzer birçok zafer kazanmış olan Türk Milleti’nin evlatları olarak özgür ve bağımsız yaşadığımız bu topraklarda 95 yıldır aynı coşku dolu ruhla hürriyetimizi kutlamaktan onur duyuyoruz. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşı’nın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, onların aziz hatıralarının ve eşsiz fedakârlıklarının her zaman Türk gençliğine örnek olmasını diliyorum. Milli dayanışma ve bütünleşmeyi en güzel şekilde ortaya koyduğumuz, tek hedefte birleşerek Ulusal onurumuzu koruma sevincini yaşadığımız, Nazilli’mizin düşman işgalinden kurtuluş gününü kutluyorum” dedi.

Halk oyunları gösterileri beğeni ile izlendi

Alıcık’ın konuşmasının ardından kutlamalara katılan MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ve Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı. Protokol konuşmalarının ardından etkinlikler kapsamında yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye girenlerin ödülleri verildi. Yaklaşık 3 saat süren etkinliklerde yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerinin gösterileri ise büyük beğeni ile izlendi. (İHA)