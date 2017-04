Nazillililer yaza sabah sporu ile formda giriyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri tarafından organize edilen sabah sporlarına vatandaşlar ile yoğun ilgi gösteriyor. Açık havada gerçekleştirilen çalışmada vatandaşlar, profesyonel eğitmenler eşliğinde sabah sporu yapıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri, sporu özendirmek ve Nazillililerin güne sağlıklı bir başlangıç yapabilmelerini sağlamak amacıyla ‘Sabah Sporu’ uygulaması başlattı. Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri’nin profesyonel eğitmenleri tarafından dönüşümlü olarak gerçekleştirilen sabah sporuna genci yaşlısı ile birçok vatandaş katılıyor. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmalarda açma germe hareketleri, strecing ve aerobikin ardından soğuma hareketleri yapılıyor. Isınma egzersizleri ile başlayan sabah sporunda katılımcılar eğitmenlerin gösterdiği hareketleri tekrar ediyor. Katılımın ücretsiz olduğu sabah sporları hafta içi her gün saat 8.30’da başlıyor.

Düzenli olarak spor yapmanın insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu söyleyen 63 yaşındaki emekli öğretmen Mustafa Dinç, “Sabah Sporu etkinliğini burada yapmamızı sağlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne son derece teşekkürlerimizi sunuyor, bu çalışmaların devam etmesini istiyoruz. Hepimiz burada verilmiş olan hizmetten çok memnunuz. Bizlere spor yaptıran hocaların akademik eğitimli beden eğitimi öğretmeni olmaları ve bize yaşımıza uygun spor yaptırmaları bizim için çok büyük avantaj oldu. Sabah sporumuzu daha önce bireysel olarak rasgele yapıyorduk. Şimdi daha bilinçli ve kontrollü yapabilir duruma geldik. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu bu hizmet küçümsenmeyecek kadar önemli ve değerli görüyoruz. Özlem başkanımızın halkın yanında olması ve halkın ihtiyaçlarına cevap vermesi gerçekten çok harika, bu bize güven veriyor. Onun yapacağı her türlü hizmetin halkın yararına olacağını düşünerek onunla birlikte olmayı ve onun her zaman bizim yanımızda olmasını canı gönülden arzu ediyoruz” dedi.

Nazilli’de kuaförlük mesleğiyle uğraşan Yasemin Tozlutaş ise; “Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin vermiş olduğu bu hizmetten son derece memnunum. Buraya her kesimden arkadaşımız geliyor ve hepimiz birlikte eğitimli hocalarımızın sayesinde bilinçli spor yapma imkanı buluyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)