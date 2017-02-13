Nazillili kadınlar Özgecan Aslan’ı dramayla andı

Cumhuriyet Kadınları Derneği Nazilli Şubesi, 2 yıl önce hunharca katledilen Özgecan Aslan için anma etkinliği düzenledi. Nazilli Belediye Meydanı’ndaki bir parkta önce basın açıklaması yapan kadınlar, ardından drama gösterisi ile Özgecan Aslan oldu.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Nazilli Şubesi tarafından organize edilen etkinliğe bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 yıl önce hunharca öldürülen Özgecan Aslan’ı unutmadıklarını ifade eden Cumhuriyet Kadınları Derneği Nazilli Şube Başkanı Afet Gök Heuschele, “Bir kadın olarak bizleri ne zaman bir insan, bir elmanın yarısı olarak gördüğünüzde, işte o zaman uygarlık yoluna girmiş olacak” dedi.

“Kadınlarımız sokakta rahatça dolaşabilmelidir”

11 Şubat 2015 tarihinde Mersin’in Tarsus İlçesinde 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın katledilişini ve bu cinayeti görmezden genleri kınamak istediklerini ifade eden Afet Gök Heuschele, “Dernek olarak kurulma amacımızın başında bu ülkenin her yerinde kadınlarımız erkeklerimiz gibi korkusuzca gezip dolaşabilmelerini sağlamaktır. Ama biz üniversite öğrencisi, adı gibi can olan Özgecan Aslan’ı canilere kurban verdik. Buraya bu caniliği koruyan, kadın olmayı suç sayan anlayışları kınamak için geldik. Ben kadınım, ne zaman ki beni insan olarak, bir elmanın yarısı olarak gördünüz, o zaman uygarlık yoluna girmiş olacak” dedi.

Basın açıklamasının sonunda dernek üyesi Eliz Ece Aydemir isimli üniversite öğrencisi bir kız Özgecan kimliğine bürünerek üzerine giydiği kefenle öldürüldüğü gün yaşadıklarını drama şeklinde anlattı. İnsanlığa seslenen Aydemir, kadına olan şiddetin sona ermesini haykırarak dile getirdi. (İHA)