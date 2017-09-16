Nazilli’deki seri cinayetin zanlısı İzmir’de yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 22 Ağustos günü Muammer Aksoy Mahallesinde öldürülen Erhan ve Ercan H. isimli iki kardeşin katil zanlısı olarak aranan Vedat D. Nazilli polisinin başarılı çalışması sonucu İzmir’de düzenlenen operasyonla yakalandığı öğrenildi. Güvenlik güçleri, diğer katil zanlısı Fuat D.’nin yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Muammer Aksoy Mahallesinde Erhan ve Ercan H. isimli kardeşleri öldürdükleri gerekçesiyle haklarında arama kararı çıkartılan Vedat D., ve Fuat D.’yi yakalamak için başlatılan çalışmalar sonuç verdi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel bir ekibin günler süren takibi sonucunda İzmir’de saklandığı tespit edilen zanlılardan Vedat D., kıskıvrak ele geçirildi. Diğer cinayet zanlısı Fuat D.’nin ise yakalanmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

Bilindiği gibi; 22 Ağustos 2017 günü Nazilli merkez Muammer Aksoy Mahallesi’nde bulunan Nazilli Gıdacılar Çarşısı yakınlarında yerde hareketsiz yatan iki kişiyi fark eden vatandaşlar durumu polise bildirmişti. Belirtilen adrese gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, 35 TAY 59 plakalı otomobilin birkaç metre ilerisinde yerde yatan iki kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybedenlerin Erhan ve Ercan H. isimli iki kardeş olduğu belirlenmişti. Soruşturmayı derinleştiren polis, cinayet zanlısı olarak Vedat ve Fuat D. isimleri kardeşlerin eşgalini belirlemiş ve yakalanmaları için çalışma başlatmıştı. (İHA)