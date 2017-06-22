Nazilli’de yasa dışı ekim operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda Muammer Aksoy Mahallesi’nde B.N’nin evinin bahçesinde yetiştirdiği ve hasada hazır halde olan 58 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Nazilli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri değerlendirdiği bir ihbar sonucunda zehir tacirlerini yine suç üstünde enseledi. Nazilli Muammer Aksoy Mahallesi’nde B. N.’nin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiğini öğrenen narkotik şube hemen harekete geçti. Eve baskın düzenleyen ekipler yaptığı operasyon ile hasada hazır 58 kök Hint kenevirini ele geçirdi. Ev sahibi B. N. Uyuşturucu maddesi yetiştirmekten göz altına alındı.

Polis ekipleri hasat zamanı gelen hint kenevirleri ile yoğun mücadele ederken özellikle çiftçilik yapan vatandaşlardan tarla kenarlarına akarsu çevrelerine ekilen Hint kenevirleri ile ilgili duyarlı olmaları istendi. Uyuşturucu maddelerinin sokaklara inmeden kaynağında kurutmak için vatandaşların yapacağı ihbarların önemli olduğunu belirten ekipler, mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. (İHA)