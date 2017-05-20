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20 MayÄ±s 2017
AsayiÅŸ, Nazilli

Nazilliâ€™de trafik kazasÄ±: 1 yaralÄ±

AydÄ±nâ€™Ä±n Nazilli ilÃ§esinde otomobil ile motosikletin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu meydana gelen trafik kazasÄ±nda bir kiÅŸi yaralandÄ±.
Kaza, Nazilliâ€™nin GÃ¼zelkÃ¶y sapaÄŸÄ± yakÄ±nlarÄ±nda sabah 08.30 sularÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re; Demirciler Mahallesindeki bir beyaz eÅŸya arÄ±zasÄ±nÄ± gidermek iÃ§in Nazilliâ€™den yola Ã§Ä±kan servis yetkilisi Haran Ã–., GÃ¼zelkÃ¶y sapaÄŸÄ±ndan karÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§mek istedi. Bu sÄ±rada HamzallÄ± yÃ¶nÃ¼nden gelen 22 yaÅŸÄ±ndaki Cihat Ã–. isimli motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ otomobille Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡arpÄ±ÅŸmanÄ±n ÅŸiddetiyle oyla savrulan Cihat Ã–. baÅŸÄ±ndan yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine kaza yerine gelen 112 saÄŸlÄ±k ekipleri yaralÄ± genci ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldÄ±rdÄ±.
Kaza haberini duyan Cihat Ã–.â€™nÃ¼n yakÄ±nlarÄ± hastaneye koÅŸtu. Tomografisi Ã§ekilen gencin durumunun iyi olduÄŸu ve hayati tehlikesinin olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. (Ä°HA)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  YaÅŸlÄ± adama Ã§arpan kadÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼ bÃ¼yÃ¼k ÅŸok yaÅŸadÄ±
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