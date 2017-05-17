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17 MayÄ±s 2017
AsayiÅŸ, Nazilli

Nazilliâ€™de trafik kazasÄ±: 1 yaralÄ±

AydÄ±nâ€™Ä±n Nazilli ilÃ§esinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda 1 kiÅŸi yaralandÄ±.
Kaza, Nazilli DÃ¶rtyol KavÅŸaÄŸÄ± Devlet Karayolu Ã¼zerinde saat 12.00 sularÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, hastanede tedavi gÃ¶rdÃ¼kten sonra trafik kurallarÄ±nÄ± ihlal ederek sol ÅŸeritteki aracÄ±n iÃ§erisinden inen ve karÅŸÄ±ya geÃ§mek isteyen C.D., B.K. kontrolÃ¼ndeki 09 NL 855 plakalÄ± araca Ã§arptÄ±.
Ã‡arpmanÄ±n ÅŸiddetiyle yola savrulan yaÅŸlÄ± adam baÅŸÄ±ndan yaralandÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±lan yaÅŸlÄ± adamÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu bildirildi. (Ä°HA)

 

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