Nazilli’de trafik eğitimlerine başlandı

Türkiye Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Konfederasyonu (TUSEKON) ile Milli Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu protokol ile Türkiye genelinde ilkokul ve okul öncesi çocuklarına Trafik Bilincinin Kazandırılması Projesi çerçevesinde ilk eğitim Nazilli Çapahasan İlkokulunda verildi.

Türkiye’nin 81 il ve ilçelerinde eş zamanlı sabah başlayan eğitimlere Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Bilen, Özel Büro Yetkilisi Mehmet Pamukçu, TUSEKON temsilcisi Mehmet Atalay, Çapahasan İlkokulu Müdürü Ferhat Parmaksız, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte, TUSEKON Nazilli Temsilcisi Mehmet Atalay öğrencilere trafik bilincinin kazandırılması gerktiğini ifade ederek, “Milli Eğitim Bakanlığı ile TUSEKON arasında imzalanmış olan protokol gereği Türkiye’de 81 il ve ilçelerde bugün itibariyle başlanılan öğrencilerimize trafik bilincini kazandırma adına sunumlar gerçekleştirilecektir. Konfederasyonumuz 8 bölgeden oluşmaktadır. Konfederasyonumuzun amacı proje kapsamında ana okul ve ilkokul öğrencilerine trafik bilincini kazandırmak adına düzenlenmiştir. Nazilli merkez ve çevresindeki mahalle ilköğretim okulları Aralık 2017 tarihine kadar bu eğitimler devam edecektir” dedi.

“Hayatımızın her yerinde trafik var”

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit ise “Ülkemizde trafik kazalarında can kayıpları en çok 5-14 yaş arasında oluyor. Sizler hepiniz bu yaş aralığı içerisindesiniz. Aman dikkat edin. Biz sizleri çok seviyoruz. Tırnağınıza taş değsin istemiyoruz. Gülen yüzleriniizn solmasını istemiyoruz. Sizden trafik kurallarına uymanızı istiyorum. Siz kurallara uyarsanız öncelikle kendinizi güvence altına almış olursunuz. Bu eğitimler sizin için. Trafik bilinciyle büyümeniz için. Trafik bizim hayatımızın her yerinde var. Burada öğrendiklerinizi lütfen kendi hayatınıza yerleştirin” dedi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit’in ardından Özzeybek Sürücü Kursu Trafik ve Çevre Bilgisi Öğretmeni Akif Şare öğrencilere slayt eşliğinde trafik eğitimi verdi. (İHA)