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24 Haziran 2017
Nazilli, Yaşam

Nazilli’de tehlike ucuz atlatıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Uzun Çarşı’da bir telefon dükkânında bulunan cam vitrin yola düştü. Olay esnasında söz konusu sokaktan kimsenin geçmemesi olası yaralanma ve can kaybını önledi.
Nazilli’nin en işlek yeri olan Uzun Çarşı’daki bir telefon dükkânında elini vitrine yaslayan müşteri camın birden yere çökmesi ile kısa süreli şok geçirdi.
Olay, Uzun Çarşı 330 sokakta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, telefoncuya gelen ve dükkanın içerisinde bulunan seyyar vitrindeki telefonlara bakan C.K., ürünlerden birini almak istedi. O esnada dükkânın seyyar vitrinine yaslanan C.K’ nın ağırlığına dayanamayan cam düşerek tuzla buz oldu. Olay sırasında dükkânın önünde birinin bulunmaması muhtemel bir yaralanma ya da can kaybını önledi. (İHA)

 

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