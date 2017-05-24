Nazilliâ€™de tarihi eser operasyonu

Son Dakika
AydÄ±nâ€™Ä±n Nazilli ilÃ§esinde jandarmanÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda aracÄ±nda 2 adet tarihi eser ele geÃ§irilen ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Edinilen bilgiye gÃ¶re; Nazilli ilÃ§esinde yaÅŸayan H.Kâ€™ya ait araÃ§ta tarihi eser bulunduÄŸu bilgisi alan jandarma ekipleri operasyon iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye bastÄ±. Adli makamlardan alÄ±nan arama kararÄ± ile H.Kâ€™nÄ±n ait araÃ§ta yapÄ±lan aramada 20 santimetre uzunluÄŸunda 1 adet bronz heykel, 50 santimetre uzunluÄŸunda Ã¼zerinde iÅŸleme sanatÄ± bulunan tarihi eser ve 1 adet siyah kutu iÃ§erisinde el dedektÃ¶rÃ¼ ele geÃ§irildi.
ÅžÃ¼pheli H.K., adli makamlarÄ±n talimatÄ± ile Nazilli Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerine teslim edildi. Ele geÃ§irilen tarihi eserler AydÄ±n MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edildi. (Ä°HA)