Nazilli’de servis şoförlerine ‘öğrenci taşıma güvenliği’ semineri verildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde servis şoförlerine yönelik olarak emniyet ve jandarmanın katılımıyla ‘Öğrenci Taşıma Güvenliği’ toplantısı yapıldı.

Yapılan toplantıda servis sürücülerinin ve öğrencilerin uymaları gereken kurallar sinevizyon desteğinde anlatıldı. Toplantıya davet edilmelerine rağmen katılmayan Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi temsilcilerine sitem eden şoförler, öğrenci servislerini ilgilendiren toplantıya muhatap tarafın katılmamasını eleştirdi.

Muhatapların olmaması tepki çekti

Okul servis araçları ve taşımalı eğitim servis araçlarının karıştığı kazaları azaltmak, çocukların trafik güvenliğini artırıcı önlemlerin belirlenmesi amacıyla Nazilli Lisesi Toplantı salonunda, servis şoförlerine öğrenci taşıma güvenliği semineri gerçekleştirildi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri İbrahim Yörük, Jandarma Trafik Tim Komutanı Jan. Kd. Bçvş. Ali Yazgı, Eğitimci Trafik Polisi Osman Seçkin, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özgür Selbes, okul müdürleri, öğrenci taşıma servis araç sürücüleri ve öğrenciler katıldı. Nazilli Lisesi toplantı salonunda düzenlenen toplantı Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Büro eğitim Şubesinde görevli Polisi Memuru Osman Seçkin ile Jandarma Trafik Tim Komutanı Jan. Kd. Bçvş. Ali Yazgı Öğrenci Servis araç sürücülerinin uyması gereken kuralları sinevizyon desteği ile anlattı. Servis şoförleri ve toplantıya katılanların karşılıklı soruları ile devam eden seminerde sorunların çözülmesi için davet edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi temsilcileri eleştirildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Büro eğitim Şubesinde görevli Polisi Memuru Osman Seçkin ile Jandarma Trafik Tim Komutanı Jan. Kd. Bçvş. Ali Yazgı, servis şoförlerinin ve öğrencilerin uyması gereken kuralları anlattı. Eğitimciler , “Ülkemizde ve ilçemizde taşımacı eğitim ile binlerce yüzlerce öğrencimiz evlerinden alınıp, okullarına kadar taşınmaktadır. Servis araç sürücülerimizin ve öğrencilerimizin yapmaları ve uymaları zorunlu olan, gerekli olan kurallar belirlenmiştir. İstenmeyen kazaların olmamamı için bu kurallara uyulması gerekmektedir” dedi.

Kurallara uymayanlar cezalandırılıyor

Hataların ve kural ihlallerinin can ve mal kaynına neden olacağını ifade eden eğitimciler, “Öğrenci taşıyan öğrenci servis sürücülerimizin donanımlı olmaları ve en önemlisi belirlenen tüm kurallara uymaları gerekmektedir. Yapılan denetimler sonucunda kural dışı hareketlerde bulundukları belirlenen sürücülerimize gerekli cezalar uygulanmaktadır. Bunlara meydan vermemek için öğrenci servis sürücülerimizin tüm belirlenen kurallara uymalarını istiyoruz.” dedi. (İHA)