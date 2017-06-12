Nazilli’de PKK/KCK operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 2 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Nazilli’de polis ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği şafak baskınında Altıntaş Mahallesi 161. Sokak numara 3’te bulunan apartmanın 3. Katındaki daireye sabah 05.30 sularında operasyon düzenledi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin (TEM) gerçekleştirdiği baskında örgütün gençlik yapılanmasına mensup olduğu ileri sürülen 2 erkek üniversite öğrencisi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolü için Nazilli Devlet Hastanesine getirilen şahıslar, daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.