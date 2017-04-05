Nazilli’de otomobilin çarptığı yaşlı bisikletli ağır yaralandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı 76 yaşındaki bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur B. yönetimindeki 09 RG 832 plakalı otomobil, ara sokaktan ani çıktığı ileri sürülen Ali E. isimli bisiklet sürücüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 76 yaşındaki bisiklet sürücüsü Ali E., aracın ön camına çarparak yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlı ekipleri yaşlı adamı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı. Otomobil sürücüsü Uğur B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polis kaza hakkında soruşturma başlattı. Yaralı Ali E.’nin tedavisinin sürdüğü belirtildi. (İHA)