Nazilli’de nevruza izin yok

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, OHAL kapsamında yaklaşmakta olan Nevruz kutlamalarına Nazilli’de izin verilmeyeceğini bildirdi.

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen uluslararası Nevruz kutlamaları dışında herhangi bir talep olmadığını kaydeden Kaymakam Küçük, “Şu an normal önlemlerimiz alıyoruz. Ekstra bir şey yok. İzin almadan hiçbir şey yapılamayacak. Şu anda zaten belediyemiz yapıyor organizasyonu. Başka herhangi bir Nevruz kutlaması yok ilçemizde. Olsa da izin vermeyeceğiz muhtemelen” dedi. (İHA)