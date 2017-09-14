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14 Eylül 2017
Nazilli, Yaşam

Nazilli’de motosikletli düğün konvoyu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde dünya evine giren Gülsen ve Necati Saraç çiftinin motosikletli düğün konvoyu görenleri büyüledi.
Motosiklet tutkunu olan genç çifti ekip arkadaşları mutlu gününde yalnız bırakmazken, davullu zurnalı konvoya yaklaşık yetmiş motosiklet eşlik etti. Nazilli’den “Motonaz”, Denizli’den “Mototeknik”, Muğla’dan “Gümüş Kartal”, Aydın, İzmir ve Manisa’dan “Efe Sürücüler” ekiplerinin yanısıra Doğa ve Yol Sürücüleri, Marsiyass VIP World ile Türk Cooper grupları da konvoyda yer aldı. Genç çift, Ordu Caddesi’nden başlayıp Sümer Park’ta son bulan konvoyun ardından görkemli bir düğün töreniyle mutluluğa adım attı.
Nazilli Özerler Düğün Salonunda gerçekleşen düğüne çiftin yakınları başta olmak üzere motosiklet grupları ve Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık yakından tanıklık etti. (İHA)

 

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