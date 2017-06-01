Nazilli’de mesleki yeterlilik belgeleri ilk kez NTO tarafından verildi

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan ustalar zorunlu belgelerini, Nazilli Ticaret Odası’nın aracılığıyla aldılar.

Nazilli’de ilk defa mesleki yeterlilik belgesi, Nazilli Ticaret Odası tarafından verildi. İnşaat sektöründe 6 meslek dalında daha önceden yazılı ve uygulamalı sınava giren 108 aday arasından hak kazananlara Nazilli Ticaret Odası yetkilileri tarafından “Mesleki Yeterlilik Belgeleri” teslim edildi.

Nazilli Ticaret Odasından yapılan açıklamada, ağırlıklı olarak inşaat sektöründe ve diğer 18 sektörde başvuruların hala devam ettiği bilgisi aktarıldı. (İHA)