Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
22 Şubat 2017
Asayiş, Nazilli

Nazilli’de mazot hırsızlığı çetesi çökertildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 20 gün içerisinde 8 ayrı tır ve kamyondan akaryakıt çalan 3 kişi akşam saatlerinde güvenlik güçlerinin başarılı operasyonu ile yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri beyaz renkli özel otomobili takibe aldı. Aydın il sınırında Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanan araç Asayiş Büro Amirliği’ne getirilerek teslim edildi.
Öte yandan 2’nci bir araç daha tespit eden ekipler her iki otomobilinde kiralık olması neticesinde güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek Nazilli’deki 8 ayrı yerde tır ve kamyonlardan çalınan mazotların zanlılarını tespit etti.
Arka koltuğu sökülen otomobilde 23 mazot bidonu, toplamda ise 1,2 ton çalıntı akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan O.T. Ü.K ve A.İ gözaltına alındı. (İHA)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Karavan hırsızları polisten kaçamadı
Share

BENZER HABERLER

Aydın’da başarılı polisler ödüllendirildi

Aydın’da başarılı polisler ödüllendirildi

Aydın’da FETÖ ve PKK operasyonu

Aydın’da FETÖ ve PKK operasyonu

Vali Koçak: Terör ve FETÖ ile sonuna kadar mücadele edilecek

Vali Koçak: Terör ve FETÖ ile sonuna kadar mücadele edilecek

Aydın Efelerinden ‘İşte Benim Stilim’e Harmandalı tepkisi

Aydın Efelerinden ‘İşte Benim Stilim’e Harmandalı tepkisi

“ERDOĞAN AYDINLILARIN HAYIR DİYECEĞİNİ BİLDİĞİ İÇİN Mİ GELMEDİ?”

“ERDOĞAN AYDINLILARIN HAYIR DİYECEĞİNİ BİLDİĞİ İÇİN Mİ GELMEDİ?”

VALİ KOÇAK, GAZETECİLER İLE AYDIN’IN ÖNCELİKLERİNİ KONUŞTU

VALİ KOÇAK, GAZETECİLER İLE AYDIN’IN ÖNCELİKLERİNİ KONUŞTU

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,5824

    • Euro

      3,7831

    • BIST

      88.531

    • Altın

      142,4622

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE