Nazilli’de mazot hırsızlığı çetesi çökertildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 20 gün içerisinde 8 ayrı tır ve kamyondan akaryakıt çalan 3 kişi akşam saatlerinde güvenlik güçlerinin başarılı operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri beyaz renkli özel otomobili takibe aldı. Aydın il sınırında Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanan araç Asayiş Büro Amirliği’ne getirilerek teslim edildi.

Öte yandan 2’nci bir araç daha tespit eden ekipler her iki otomobilinde kiralık olması neticesinde güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek Nazilli’deki 8 ayrı yerde tır ve kamyonlardan çalınan mazotların zanlılarını tespit etti.

Arka koltuğu sökülen otomobilde 23 mazot bidonu, toplamda ise 1,2 ton çalıntı akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan O.T. Ü.K ve A.İ gözaltına alındı. (İHA)