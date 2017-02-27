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27 Şubat 2017
Nazilli

Nazilli’de mahalle sakinleri keşkek hayrında buluştu

Nazilli’ye bağlı Mescitli Mahallesi sakinleri, geleneksel hale getirdikleri 6. keşkek hayrını gerçekleştirdi.
Nazilli’ye 20 kilometre mesafede bulunan 500 nüfuslu Mescitli Mahallesinin önceki dönem muhtarı Mehmet Dilek tarafından başlatılan keşkek hayrını devam ettirildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yanı sıra Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli AK Parti, CHP ve MHP’li ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, muhtarlar ile birlikte yaklaşık 8 bin vatandaş keşkek hayrına katılarak Mescitli Mahalle Halkına destek verdi. Mescitli Muhtarı Nazmi Öztürk ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Başkan Çerçioğlu’na büyük ilgi gösteren vatandaşlar misafirperverliklerini göstermek için adeta birbirleri ile yarıştı. Özellikle bayanların yoğun ilgisi ve sevgisi karşısında ilerlemekte zorluk çeken Başkan Çerçioğlu’na mahalleli bayanlar yazma hediye etti.
Muhtar Öztürk, katılımdan memnun kaldı
Mescitli Mahalle Muhtarı Nazmi Öztürk, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri keşkek hayrına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun katılması nedeniyle mahalle olarak mutlu olduklarını belirterek, “Bu yılda geleneksel keşkek hayrımıza olan ilgi büyüktü. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu keşkek hayrımıza gelip bizleri onurlandırdı. Kendisini ağırlamaktan dolayı büyük şeref duyduk. Ayrıca bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve siyasi partilerimizin temsilcileri ile birlikte bu hayrımızın gerçekleşmesinde büyük emekleri olan muhtarlık azalarımıza ve mahalle halkımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
Hayra yoğun ilgi
Nazilli başta olmak üzere yakın ilçe ve mahallelerden yaklaşık 8 bin vatandaşın katıldığı keşkek hayrında bir gün önceden pişirilmeye başlanan 20 kazan keşkek ve turşu iki saatte tüketildi. Mahallenin sosyal tesisinde gerçekleştirilen etkinliğe yoğun ilgi gösterilmesi dikkatlerden kaçmadı. (İHA)

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