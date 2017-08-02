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02 AÄŸustos 2017
Nazilli, YaÅŸam

Nazilliâ€™de kÄ±nalÄ± kuzular uÄŸurlandÄ±

Nazilliâ€™de askere gidecek genÃ§ler iÃ§in Ahmet Åžensan ParkÄ±â€™nda uÄŸurlama tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
Anadolu kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nde yÄ±llardÄ±r sÃ¼regelen asker eÄŸlenceleri, Nazilliâ€™de devam etti.

Vatani gÃ¶revini yapmak Ã¼zere birliÄŸine gidecek olan Ramazan YÄ±ldÄ±z, HÃ¼seyin Kutlu, Yunus KarataÅŸ ve Engin GÃ¼lcan, Ahmet Åžensan ParkÄ±â€™nda dÃ¼zenlenen tÃ¶ren ile Ã§ocuklar gibi eÄŸlendi.

EÄŸlence alanÄ±nÄ± akraba ve yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ± ile dolduran 1997/3 tertipli asker adaylarÄ±, kutsal gÃ¶revlerini yerine getirecekleri iÃ§in mutlu olduklarÄ±nÄ± ifade etti.
Vatani gÃ¶revini yapacak olan asker adaylarÄ±nÄ±n aileleri ve arkadaÅŸlarÄ±, genÃ§lerin yakÄ±nÄ± olmakla gururlanÄ±rken, ayrÄ± kalacaklarÄ± iÃ§in de hÃ¼zÃ¼nlendi. YakÄ±nlarÄ± ise hem gururu hem hÃ¼znÃ¼ yaÅŸadÄ±. Davullu zurnalÄ± mÃ¼zik eÅŸliÄŸinde gÃ¶nÃ¼llerince eÄŸlenen asker adaylarÄ±na kÄ±na yakÄ±ldÄ±, dualar edildi. GenÃ§lere kÄ±na yakÄ±lÄ±rken, yakÄ±nlarÄ±nÄ±n duygu dolu anlarÄ± gÃ¶zden kaÃ§madÄ±.
Asker adaylarÄ±ndan Engin GÃ¼lcan, “Allah’Ä±n izniyle gÃ¶revimizi yapÄ±p dÃ¶neceÄŸiz. Bu bizim kutsal gÃ¶revimizâ€™â€™ diye konuÅŸtu. (Ä°HA)

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