Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
17 Temmuz 2017
Asayiş, Nazilli, Sultanhisar

Nazilli’de Kaybolan Ceset Sultanhisar’da bulundu

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde tarım arazilerini sulayan işçiler kanalda ceset buldu. Jandarma tarafından el konulan olayda kanaldan çıkarılan cesedin pazar günü akşam saatlerinde Akçay Köprüsü’nden düşen 39 yaşındaki Mustafa Sezgen olduğu belirlendi. Cesedin ayağında kırık tespit edilince olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Sabah saatlerinde Sultanhisar yakınlarındaki tarım arazilerinde tarla sulaması yapan işçiler kanalda bir cesedin sürüklendiğini görünce durumu hemen güvenlik güçlerine ihbar etti.

Bölgeye gelen ekipler tarafından çıkarılan cesedin dün akşam saatlerinde Akçay Köprüsü yakınlarında arkadaşları ile piknik yaparken köprüden suya düşen Mustafa Sezgen’e ait olduğu belirlendi.

Yaklaşık 11 saattir aranan Mustafa Sezgen’in cesedinin 16 kilometre ileride suda sürüklenirken bulundu.
Cumhuriyet savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler Mustafa Sezgen’in iş yerindeki ve birlikte piknik yaptığı arkadaşlarının ifadesine başvurdu.

Şahsın cesedi ilk incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Aydın’da 6 rütbeli asker FETÖ’den gözaltına alındı
Share

BENZER HABERLER

Efeler’de 73 Kaçak Telefon Yakalandı

Efeler’de 73 Kaçak Telefon Yakalandı

DALAMA TANDIRI TESCİLLENİYOR

DALAMA TANDIRI TESCİLLENİYOR

15 Temmuz Efeler’de Anıldı

15 Temmuz Efeler’de Anıldı

Efeler’de faytoncular randevuyla çalışıyor

Efeler’de faytoncular randevuyla çalışıyor

Efeler’de 15 Temmuz Yürüyüşü Başladı

Efeler’de 15 Temmuz Yürüyüşü Başladı

Aydın polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe; 12 gözaltı

Aydın polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe; 12 gözaltı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Bugün 07/18 20%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 30°C. DKD rüzgâr BKB değişiyor, 15 - 25 km/saat.
Açık
Bugün 07/18 10%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 17°C. Rüzgâr B, 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5310

  • Euro

    4,0537

  • BIST

    106.217

  • Altın

    140,1037

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE