Nazilli’de Kaybolan Ceset Sultanhisar’da bulundu

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde tarım arazilerini sulayan işçiler kanalda ceset buldu. Jandarma tarafından el konulan olayda kanaldan çıkarılan cesedin pazar günü akşam saatlerinde Akçay Köprüsü’nden düşen 39 yaşındaki Mustafa Sezgen olduğu belirlendi. Cesedin ayağında kırık tespit edilince olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Sabah saatlerinde Sultanhisar yakınlarındaki tarım arazilerinde tarla sulaması yapan işçiler kanalda bir cesedin sürüklendiğini görünce durumu hemen güvenlik güçlerine ihbar etti.

Bölgeye gelen ekipler tarafından çıkarılan cesedin dün akşam saatlerinde Akçay Köprüsü yakınlarında arkadaşları ile piknik yaparken köprüden suya düşen Mustafa Sezgen’e ait olduğu belirlendi.

Yaklaşık 11 saattir aranan Mustafa Sezgen’in cesedinin 16 kilometre ileride suda sürüklenirken bulundu.

Cumhuriyet savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler Mustafa Sezgen’in iş yerindeki ve birlikte piknik yaptığı arkadaşlarının ifadesine başvurdu.

Şahsın cesedi ilk incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. (İHA)