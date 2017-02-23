Nazilli’de kara tren hangara geldi

Nazilli Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) ile bir kez daha protokol yaptı.

Tarihi Hangar binasını adeta yeniden canlandıran Nazilli Belediyesi bu sefer imzaladığı protokol ile Tarihi Kara Tren’i olması gereken yere Tarihi Hangar Binası yanına getirdi.

Nazilli’nin tarihine her zaman sahip çıkan Nazilli Belediyesi Cumhuriyet döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk dâhil olmak üzere birçok siyasetçiyi, yazarı, bilim adamı, iş adamı ve sanatçıyı taşımış Kara Treni, Hangar Kafe Restoran yanına taşıdı.

Tarihe, özellikle de yaşadığımız şehrin tarihine sahip çıkılıp korunması gerektiğini vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Nazillimizin, yaşadığımızın şehrimizin tarihine sahip çıkmaya, korumaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. İlçemizdeki tarihi dokulara zarar vermeden onları halkımız ile buluşturuyoruz. Bilindiği üzere yıllarca atıl durumdaki Hangarları tarihi dokusuna zarar vermeden eskisinin aslına uygun olarak tadilatını ve restoresini gerçekleştirdik. Bu gün bu tarihi yapı içerisinde halkımıza Nazilli Belediyesi olarak hizmet veriyoruz. Şimdi de bu tarihi binaya en yakışacak olan tarihi Kara Treni yanına getirdik. Bura da şu an tam bir nostalji ortamı oluştu. Tarihi hangar binası yanında tarihi Kara Tren. TCDD ile imzaladığımız protokol ile Kara Trenin Hangar Kafe Restoran yanına taşıma işlemini gerçekleştirdik. Tren garında bir kenarda sadece karşıdan görebildiğimiz 110 tonluk Kara Tren lokomotifi zahmetli uğraşılarla da olsa, bence olması gereken yere getirildi. Nazillimize hayırlı olsun” dedi. (İHA)