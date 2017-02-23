Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
23 Şubat 2017
Kültür Sanat, Nazilli, Yaşam

Nazilli’de kara tren hangara geldi

Nazilli Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) ile bir kez daha protokol yaptı.

Tarihi Hangar binasını adeta yeniden canlandıran Nazilli Belediyesi bu sefer imzaladığı protokol ile Tarihi Kara Tren’i olması gereken yere Tarihi Hangar Binası yanına getirdi.
Nazilli’nin tarihine her zaman sahip çıkan Nazilli Belediyesi Cumhuriyet döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk dâhil olmak üzere birçok siyasetçiyi, yazarı, bilim adamı, iş adamı ve sanatçıyı taşımış Kara Treni, Hangar Kafe Restoran yanına taşıdı.
Tarihe, özellikle de yaşadığımız şehrin tarihine sahip çıkılıp korunması gerektiğini vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Nazillimizin, yaşadığımızın şehrimizin tarihine sahip çıkmaya, korumaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. İlçemizdeki tarihi dokulara zarar vermeden onları halkımız ile buluşturuyoruz. Bilindiği üzere yıllarca atıl durumdaki Hangarları tarihi dokusuna zarar vermeden eskisinin aslına uygun olarak tadilatını ve restoresini gerçekleştirdik. Bu gün bu tarihi yapı içerisinde halkımıza Nazilli Belediyesi olarak hizmet veriyoruz. Şimdi de bu tarihi binaya en yakışacak olan tarihi Kara Treni yanına getirdik. Bura da şu an tam bir nostalji ortamı oluştu. Tarihi hangar binası yanında tarihi Kara Tren. TCDD ile imzaladığımız protokol ile Kara Trenin Hangar Kafe Restoran yanına taşıma işlemini gerçekleştirdik. Tren garında bir kenarda sadece karşıdan görebildiğimiz 110 tonluk Kara Tren lokomotifi zahmetli uğraşılarla da olsa, bence olması gereken yere getirildi. Nazillimize hayırlı olsun” dedi. (İHA)

Share

BENZER HABERLER

“FETÖ MAHALLESİNE BURNUNU SOK”

“FETÖ MAHALLESİNE BURNUNU SOK”

“BU ÜLKE 16 NİSAN’DA YA İLERİYE, YA DA GERİYE GİDECEK”

“BU ÜLKE 16 NİSAN’DA YA İLERİYE, YA DA GERİYE GİDECEK”

“HADDİNİ BİLECEKSİN, KENDİ İŞİNE BAKACAKSIN”

“HADDİNİ BİLECEKSİN, KENDİ İŞİNE BAKACAKSIN”

Aydın’da başarılı polisler ödüllendirildi

Aydın’da başarılı polisler ödüllendirildi

Aydın’da FETÖ ve PKK operasyonu

Aydın’da FETÖ ve PKK operasyonu

Vali Koçak: Terör ve FETÖ ile sonuna kadar mücadele edilecek

Vali Koçak: Terör ve FETÖ ile sonuna kadar mücadele edilecek

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,5644

    • Euro

      3,7759

    • BIST

      89.138

    • Altın

      142,9806

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE