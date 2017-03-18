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18 Mart 2017
Eğitim, Güncel, Nazilli

Nazilli’de kadınlar öğretmen okullarının kuruluşunu unutmadı

Nazilli Turkuaz Kadınlar Derneği, öğretmen okullarının kuruluş yıldönümünde tanıtım standı açtı.
Nazilli Belediye Meydanında açtıkları stantta tarihte hizmet etmiş kadın öğretmen ve kadın bilim insanlarının biyografilerini sergileyen dernek üyeleri, ziyaretçilere bilgilendirmede de bulundu. Dernek Başkanı Fatma Ergün, “Öğretmen okullarıyla birlikte eğitimini düzgün yapan öğretmen yetiştiren okullarda Türkiye tarihinde Osmanlıdan mirastır. Bizde Turkuaz Kadınlar Derneği olarak eğitimci ya da eğitime farkındalık oluşturmuş kadınlarımızı kamuoyuna tanıtabilmek amacıyla bu sergiyi açtık” dedi.
Büyük ilgi gören ve gün boyu açık kalan Nazilli Belediye Meydanındaki standın Türkiye’de açılan tek stand olduğunu iddia eden Dernek Başkanı Fatma Ergün, “Bugün 16 Mart Öğretmen Okullarının Kuruluş Günüdür. Öğretmen okullarıyla birlikte eğitimini düzgün yapan öğretmen yetiştiren okullarda Türkiye tarihinde Osmanlıdan mirastır. Bizde Turkuaz Kadınlar Derneği olarak eğitimci ya da eğitime farkındalık oluşturmuş kadınlarımızı kamuoyuna tanıtabilmek amacıyla bu sergiyi açtık. Aslında bütün çocukların ilk öğretmeni annesidir. Bu sergide öncelikle Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk öğretmeni olan annesi Zübeyde Hanıma yer verdik. Daha sonra derneğimizin de üyesi olan, yönetim kurulunda da görev alan, 2016 yılında önce Nazilli, sonra Aydın ve Türkiye’de yılın öğretmeni seçilen Münire Işık hanım başta olmak üzere eğitime katkı sağlamış toplam on beş kadınımızın hayatlarını anlattık. Eğitimci kadınlarımızın unutulmasını istemiyoruz” dedi.
Stantta birbirinden ünlü isimler yer aldı
Dernek üyeleri tarafından açılan stantta Zübeyde Hanım başta olmak üzere Münire Işık, Afet İnan, Ayşe Sıdıka Avar, Kebire Alpak, Halide Edip Adıvar, Fakime Öymen, Fatma Refet Angın, Muazzez İlmiye Çığ, Suna Kıraç, Remziye Hisar, Madam Küri, Nezihe Muhittin ve İoanna Kuçuradi gibi adını tarihe altın harflerle yazdırmış isimler yer aldı. (İHA)

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