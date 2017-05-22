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22 MayÄ±s 2017
AsayiÅŸ, Nazilli

Nazilliâ€™de iÅŸÃ§i servisi kÃ¶prÃ¼den uÃ§tu: 9 yaralÄ±

AydÄ±nâ€™Ä±n Nazilli ilÃ§esinde taÅŸeron belediye iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan servis minibÃ¼sÃ¼nÃ¼n kÃ¶prÃ¼den uÃ§masÄ± sonucu 9 kiÅŸi yaralandÄ±.
Edinilen bilgiye gÃ¶re; Nazilliâ€™den Aksu istikametine ilerleyen ve iÃ§inde Nazilli Belediyesinin iÅŸlerini yapan taÅŸeron firma Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Ã–.K. idaresindeki araÃ§ kaygan yol sebebiyle BayÄ±ndÄ±r mevkiinde bulunan Saglar kÃ¶prÃ¼sÃ¼nde kontrolden Ã§Ä±ktÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n direksiyon hÃ¢kimiyetini kaybetmesi sonucu araÃ§ Saglar KÃ¶prÃ¼sÃ¼nden ÅŸarampole yuvarlandÄ±.
Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da 112 aÄŸlÄ±k ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Muslehettin G. (53), IlÄ±mdar Ã‡. (53), Ãœnal Ã‡. (52), Levent E. (38), CÃ¼neyt E. (38), Rahmi Y.(35), Ã–zgÃ¼r K. (38), Nayil A. (56) ve Nuri K. (44)ambulanslarla Nazili Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±larÄ±n hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. (Ä°HA)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Karacasu'da belediye iÅŸ hanÄ±nda yangÄ±n
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