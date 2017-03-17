Nazilli’de imalat sanayisinin sorunları masaya yatırıldı

Nazilli Ticaret Odası, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile ortaklaşa imalat sanayiye yönelik çalışan firmalarla geniş katılımlı panel düzenledi.

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve panel moderatörlüğünü Nazilli Ticaret Odası Genel Sekreteri Lütfi Özkal’ın yaptığı panele konuşmacı olarak Bilim, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tunay Çoban, GEKA İl Koordinatörü Armağan Aydın, KOSGEB Aydın İl Müdürlüğünden KOBİ Uzmanı Tuğrul Bıyık, ADÜ Aydın KUSİ Temsilcisi Yrd.Doç.Dr.Aslı Yorulmaz, ADÜ Nazilli İİBF’den Yrd.Doç.Dr.Hüseyin Şenkayas ve KOBİ temsilcileri katıldı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tunay Çoban, panelde yaptığı konuşmada, “Aydın’da Sayın Valimizin Başkanlığında kurulan Kamu Üniversite ve Sanayi İşbirliği Kurulu’nun (KUSİ) amacı, üniversite ile sanayicinin bir araya gelmelerini, birlikte iş yapmalarını, özellikle de Ar-Ge çalışmaları için üniversiteden destek almalarını sağlamaktır. KUSİ’de; Aydın Valiliği, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, ADÜ, GEKA, KOSGEB, Ticaret Odaları ve Borsaları var. Aydın’da ilk kez Nazilli’de düzenlediğimiz ve diğer ilçelerde de düzenleyeceğimiz toplantılarda özellikle Kamunun sağladığı Ar-Ge desteklerini anlatacağız” dedi.

“Türkiye’nin teknoloji ve katma değerli ürün açığı var”

Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanayicinin en büyük sorunu olan nitelikli ve katma değerli ürün üretmede yaşanan sorunlardır. Bu sıkıntıyı ülke olarak yaşıyoruz. Biz her zaman şunu söylüyoruz; Türkiye’nin teknoloji ve katma değerli ürün açığı var. Biz bu iki sorunu çözersek, cari açık ve dış ticaret açığı sorununu çözeriz. Bu sorunları çözebilmek için mutlaka üniversite-sanayi işbirliği olmak zorundadır. Üniversitelerde üretilen bilginin katma değere dönüşmesi için bu işbirliğinin yapılması, teknolojik ürünler üretilmesi gerekmektedir. Dünyada, üniversite-sanayi işbirliğini sağlayan, bunu kurumsallaştıran ülkeler dünya rekabet sıralamasında da hep önde olmuşlardır. Üniversite-sanayi işbirliği ve dünya rekabet endeksi skalası birbirine paralel giden ülkeler bu sorunu aşmıştır. Türkiye bunu henüz başaramadı. Biz burada kamu-üniversite-sanayici işbirliğini başarabilirsek ülkemiz artık katma değerli ve orta, yüksek teknolojili ürün üreten ülke haline gelir. İşletme ziyaretlerimizde özellikle işletmelerde Ar-Ge birimlerinin kurulmasını istiyoruz. Devletimiz de bu çalışmalara büyük destek veriyor. Devletimiz, ‘Ürün geliştirin. Yeni ürünler üretin ve bizde bunlara destek olalım. Katma değerli ürünler üretilsin, ülkemiz kazansın, sanayicimiz kazansın’ diyor. Biz de bunu anlatmak istiyoruz. Aydında yavaş yavaş bu çalışmalar başladı. Şu anda 3 firmamız Ar-Ge ve tasarım merkezi birimini kurdu.”

“Aydın, hammadde zengini ama katma değerli ürün üretemeyen bir il” diyen Çoban, “Aslında Aydın katma değerli ürün üreten bir il değil. İncir, kestane, zeytin, zeytinyağı gibi tarımsal hammadde zengini bir il. Ama bunların katma değere dönüşen yapısını kuramadık. Ham madde tedarikçisiyiz. Bizim yapacağımız, inciri incir olarak, zeytinyağını zeytinyağı olarak değil de çok daha farklı ürüne dönüştürerek, katma değerini yükselterek satmamız gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için de mutlaka ve mutlaka ürünler üzerinde araştırma- geliştirme yapmak zorundayız. Üniversitelerimizle işbirliği yapabilirsek sıçrama yapabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

“Bürokrasi sorunu var”

Panelde söz alan konuşmacılar, KOSGEB destekleri, KUSİ çalışmaları anlatıldı. Konuşmacılardan ADÜ Aydın KUSİ Temsilcisi Yrd.Doç.Dr.Aslı Yorulmaz, Türkiye’de TÜBİTAK desteklerinde son yıllarda 4 kat artış olmasına rağmen Aydın’da bir tek proje yapılmadığını ifade etti. Sorular kısmında söz alan Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Odanın faaliyet alanı olan 7 ilçe ve merkez Nazilli’de yaşadıkları sorunları dile getirerek işletmelere daha fazla destek verilmesini istedi. Özellikle proje konularında büyük sıkıntı yaşadıklarını, projelerin onaydan gelmediğinin altını çizen Arslan, “İşletmelerimizin yapmış olduğu birçok proje onay görmüyor. Bu konuda işletmecimiz para harcamaya da çekinir hale geldi. Bununla alakalı olarak odamız bünyesinde üniversiteli öğrencilerimizden oluşan proje ekibi kurduk. Kendi yağımızla kavrulmaya çalışıyoruz. Nazilli’nin en büyük sorunu bürokratik engeller. Biz bu engelleri aşarsak sanayicimiz rahatlayacaktır” dedi. (İHA)